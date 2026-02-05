Los JUEGOS de vuelta de Concacaf que MARCARÁN el destino de los clubes MEXICANOS

La Concacaf Champions Cup 2026 comenzó con fuerza desde los primeros duelos. Luego de los partidos de ida, la próxima semana se disputan los juegos de vuelta de esta primera ronda, donde varios clubes mexicanos se juegan su futuro en apenas 90 minutos que pueden cambiarlo todo.

Para los aficionados latinos que viven en Estados Unidos, esta es la semana ideal para seguir el torneo con lupa, ya que habrá partidos decisivos casi todos los días y con horarios accesibles para las tres principales zonas del país.

Algunas llaves parecen encarriladas, otras están al filo del abismo, pero todas comparten un mismo ingrediente: presión total.

¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta de la Concacaf Champions Cup 2026?

Los encuentros que definen a los equipos mexicanos se disputarán entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, con estos horarios ajustados para Estados Unidos:

Martes 10 de febrero

Pumas vs San Diego FC

Horario: 9:00 PM ET, 8:00 PM CT, 6:00 PM PT

Marcador global: 1-4

Pumas necesita una noche perfecta: ganar por tres goles sin recibir anotación.

Tigres vs Forge FC

Horario: 11:00 PM ET, 10:00 PM CT, 8:00 PM PT

Marcador global: 0-0

Tigres está obligado a ganar; cualquier empate con goles lo elimina.

Miércoles 11 de febrero

Club América vs Olimpia

Horario: 9:00 PM ET, 8:00 PM CT, 6:00 PM PT

Marcador global: 2-1

Las Águilas avanzan con empate o incluso perdiendo por la mínima, dependiendo del marcador.

Monterrey vs Xelaju

Horario: 11:00 PM ET, 10:00 PM CT, 8:00 PM PT

Marcador global: 1-1

Un empate sin goles favorece a Rayados; con goles, está obligado a ganar.

Jueves 12 de febrero

Cruz Azul vs Vancouver FC

Horario 9:00 PM ET, 8:00 PM CT, 6:00 PM PT

Marcador global: 3-0

La Máquina tiene margen amplio y podría perder hasta por dos goles.

Vancouver 🆚 Cruz Azul



Match Highlights 📹 pic.twitter.com/GYo2OQHNYz — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 5, 2026

Lo que viene después: pausa y nuevos duelos internacionales

Tras estos encuentros, los clubes mexicanos tendrán una breve pausa, mientras la primera ronda continúa con cruces entre equipos de Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Honduras, Panamá, República Dominicana y el Caribe.

Para muchos, esta semana no solo define clasificaciones, también marca el inicio real del camino hacia el título regional y la consolidación internacional rumbo a los grandes torneos del futuro.