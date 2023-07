Este día regresa el Apertura 2023 de la Liga BBVA MX

Con la jornada 3 del torneo Apertura 2023 disputada, la actividad dentro del torneo mexicano se verá detenida por la edición 2023 de la Leagues Cup, donde todos los equipos de la Liga BBVA MX y la MLS disputarán el certamen en busca del monarca de ambos campeonatos del balompié de Norteamérica.

Luego de dos ediciones donde el torneo se desarrolló a partir de cuartos de final, con cuatro equipos de cada liga, en este 2023 será la primera ocasión que se junten los 47 clubes de la Liga BBVA MX y la MLS para la Leagues Cup, razón por la que se detendrá la actividad de ambos campeonatos.

¿Cuándo arranca la Leagues Cup 2023?

El próximo viernes 21 de julio arrancará la edición 2023 de la Leagues Cup, los partidos Orlando City SC vs Houston Dynamo, Cruz Azul vs Inter Miami, Austin FC vs Mazatlán FC, FC Dallas vs Charlotte FC y León vs Vancouver Whitecaps serán con los que se abra el telón en el certamen que juntará a los clubes de la Liga BBVA MX y la MLS.

¿Cuándo regresa la Liga BBVA MX tras la Leagues Cup?

El próximo viernes 25 de agosto regresará la actividad del torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX: Puebla vs FC Juárez y Xolos vs Mazatlán FC serán los duelos con los que se reanudará el torneo de la primera división del futbol mexicano. Ambos partidos serán correspondientes a la jornada 6, ya que los juegos de la fecha 4 y 5 serán reprogramados durante el semestre.

La Liga BBVA MX se ha impuesto a la MLS en la Leagues Cup

En las ediciones anteriores de la Leagues Cup, los conjuntos de la Liga BBVA MX han triunfado sobre las escuadras de la MLS: Cruz Azul y León, en 2019 y 2021, respectivamente, han sido los campeones del torneo.

Seattle Sounders ha sido el conjunto de Estados Unidos que ha estado más cerca del título: disputó la final ante La Fiera; sin embargo, los entonces dirigidos por Ariel Holan se impusieron.

