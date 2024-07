¡Parón por la Leagues Cup! ¿Cuándo regresa el Apertura 2024 de Liga BBVA MX?

El próximo viernes 26 de julio arrancará la Leagues Cup, segunda edición donde compitan todos los equipos de la Liga BBVA MX y de la MLS; razón por la que se verá interrumpido el torneo Apertura 2024 luego de cuatro jornadas, donde Cruz Azul marcha como el líder luego de 10 puntos sumados, producto de tres victorias y un empate.

Con todos los equipos de la Liga BBVA MX en competencia, el torneo Apertura 2024 se ve obligado a detenerse y reanudar hasta el viernes 23 de agosto con la actividad de la jornada 5; sin embargo, no se descarta que algunos conjuntos puedan ver acción en días anteriores, luego de su participación en la Leagues Cup.

¿Cuándo regresa el torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX tras la Leagues Cup?

Con el partido Querétaro vs Cruz Azul, de la jornada 5, regresará la actividad en el torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX tras la Leagues Cup: el duelo entre Los Gallos y La Máquina será el viernes 23 de agosto en la cancha del Estadio Corregidora.

Xolos vs Rayados, Atlas vs Pumas, Tigres vs Chivas, América vs Puebla, entre otros, serán el resto de duelos de la jornada 5 del torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX.

León y Cruz Azul, los equipos de la Liga BBVA MX que han sido campeones de la Leagues Cup

Cruz Azul en 2019 y León en 2021 han sido los únicos equipos de la Liga BBVA MX que han terminado como campeones de la Leagues Cup; por su parte, Inter Miami es el único representante de la MLS que ha levantado el título.

Los partidos de Leagues Cup que transmitirá TV Azteca Deportes

Pumas vs Austin FC | Estadio Q2 | viernes 26 de julio | 19:00 horas | Azteca 7

New England Revolution vs Mazatlán FC | Estadio Gillete | sábado 27 de julio | 18:00 horas | Azteca 7

Tigres vs Puebla | Estadio Shell Energy | miércoles 31 de julio | 19:30 horas | Azteca 7

Real Salt Lake vs Atlas | America First Field | jueves 1 de agosto | 19:00 horas | Azteca 7

