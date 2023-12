Los fecha en que regresa la Champions League en 2024

La UEFA Champions League terminó con la fase de grupos y quedaron definidos los equipos que van a tener que disputar los Octavos de Final en el 2024. Los clasificados fueron: Bayern de Múnich, FC Copenhague, Arsenal, PSV, Real Madrid, Napoli, Real Sociedad, Napoli, Atlético de Madrid, Lazio, Dortmund, PSG, Manchester City, RB Leipzig, Barcelona y Porto.

Mientras que los equipos que jugarán en la Europa League son: Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, Milan, Young Boys y Shaktar.

Por otra parte, los equipos eliminados son: Manchester United, Sevilla, FC Unión Berlín, RB Salzburg, Celtic, Newcastle, Estrella Roja y Antwerp.

Los enfrentamientos quedaron de la siguiente manera: Porto vs Arsenal, Napoli vs Barcelona, PSG VS Real Sociedad, Inter vs Atlético de Madrid, PSV vs Dortmund, Lazio vs Bayern Múnich, FC Copenhague vs Manchester City y RB Leipzig vs Real Madrid.

¿Cuándo se juegan los partidos?

Los partidos de los Octavos de Final empiezan a partir del martes 13 y 14, y el 20 y 21 de febrero con los partidos de ida, los juegos se disputarán primero en la cancha de los equipos que clasificaron en segundo lugar de la tabla, los cuales son: Porto, Napoli, PSG, Inter, PSV, Lazio, FC Copenhague y RB Leipzig.

Los juegos de vuelta se disputaran desde el 5, 6 y 12 y concluirán el 13 de marzo de 2024, con los clasificados definidos se disputarán los Cuartos de final de la competencia.

