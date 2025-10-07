¿Cuándo regresa la Liga BBVA MX tras el parón por la Fecha FIFA de octubre?

La Liga BBVA MX se encuentra en pausa pues como ocurre en la mayoría de las ligas del mundo, el calendario se ve interrumpido por las Fechas FIFA, periodos designados por la Federación Internacional de Fútbol Asociación para que las selecciones nacionales disputen partidos internacionales, como eliminatorias mundialistas, amistosos o torneos continentales.

En octubre de 2025, la Fecha FIFA de octubre abarca del 6 al 15 de este mes, lo que obliga a la Liga BBVA MX a suspender sus actividades durante esa semana y media. La última jornada antes de esta interrupción fue la Jornada 12.

Una vez concluida la Fecha FIFA, la Liga BBVA MX regresa con fuerza el viernes 17 de octubre de 2025, iniciando la Jornada 13. Esta reanudación es esperada por miles de aficionados, ya que marca el retorno de la acción local tras el enfoque en las selecciones.

Los partidos de México en la fecha FIFA de octubre

Los partidos que tendrá México en la fecha FIFA de octubre son ante Colombia el sábado 11 de octubre del 2025 en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México.

Y como parte de su regreso a jugar en el país para ir calentando las emociones de los aficionados, se enfrentará en el Estadio Akron a Ecuador el martes 14 de octubre del 2025 en punto de las 20:30 horas tiempo del centro de México.

Así va la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Toluca 28 puntos América 27 puntos Rayados de Monterrey 26 puntos Cruz Azul 25 puntos Tigres 23 puntos Tijuana 20 puntos Pachuca 20 puntos Juárez 18 puntos Chivas 17 puntos Pumas 13 puntos Atlas 13 puntos León 12 puntos Mazatlán 11 puntos Querétaro 11 puntos Atlético de San Luis 10 puntos Santos 10 puntos Necaxa 9 puntos Puebla 5 puntos

Los partidos que se van a disputar en la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Tras la fecha FIFA, la Liga BBVA MX tendrá partidos bastante llamativos los cuales son: