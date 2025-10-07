deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

¿Cuándo regresa la Liga BBVA MX tras el parón por la Fecha FIFA de octubre?

La actividad del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX será pausada por la fecha FIFA del mes de Octubre, algunos clubes se mantendrán jugando

Jugadores del América, Apertura 2025
Iván Vilchis
Liga MX
Compartir

La Liga BBVA MX se encuentra en pausa pues como ocurre en la mayoría de las ligas del mundo, el calendario se ve interrumpido por las Fechas FIFA, periodos designados por la Federación Internacional de Fútbol Asociación para que las selecciones nacionales disputen partidos internacionales, como eliminatorias mundialistas, amistosos o torneos continentales.

En octubre de 2025, la Fecha FIFA de octubre abarca del 6 al 15 de este mes, lo que obliga a la Liga BBVA MX a suspender sus actividades durante esa semana y media. La última jornada antes de esta interrupción fue la Jornada 12.

Te puede interesar: Por un boleto: Los equipos que asegurarían Play-In en la Jornada 13 del Apertura 2025

Una vez concluida la Fecha FIFA, la Liga BBVA MX regresa con fuerza el viernes 17 de octubre de 2025, iniciando la Jornada 13. Esta reanudación es esperada por miles de aficionados, ya que marca el retorno de la acción local tras el enfoque en las selecciones.

Los partidos de México en la fecha FIFA de octubre

Los partidos que tendrá México en la fecha FIFA de octubre son ante Colombia el sábado 11 de octubre del 2025 en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México.

Y como parte de su regreso a jugar en el país para ir calentando las emociones de los aficionados, se enfrentará en el Estadio Akron a Ecuador el martes 14 de octubre del 2025 en punto de las 20:30 horas tiempo del centro de México.

Así va la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

  1. Toluca 28 puntos
  2. América 27 puntos
  3. Rayados de Monterrey 26 puntos
  4. Cruz Azul 25 puntos
  5. Tigres 23 puntos
  6. Tijuana 20 puntos
  7. Pachuca 20 puntos
  8. Juárez 18 puntos
  9. Chivas 17 puntos
  10. Pumas 13 puntos
  11. Atlas 13 puntos
  12. León 12 puntos
  13. Mazatlán 11 puntos
  14. Querétaro 11 puntos
  15. Atlético de San Luis 10 puntos
  16. Santos 10 puntos
  17. Necaxa 9 puntos
  18. Puebla 5 puntos

Los partidos que se van a disputar en la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Tras la fecha FIFA, la Liga BBVA MX tendrá partidos bastante llamativos los cuales son:

  • Puebla vs Tijuana
  • Atlético de San Luis vs Atlas
  • Tigres vs Necaxa
  • Juárez vs Pachuca
  • Santos vs León
  • Toluca vs Querétaro
  • Rayados vs Pumas
  • Chivas vs Mazatlán
  • Cruz Azul vs América
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

×
×