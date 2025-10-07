Por un boleto: Los equipos que asegurarían Play-In en la Jornada 13 del Apertura 2025 

La Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX puede definir a los primeros equipos que asegurarían un lugar por lo menos para el Play-In. Cuatro equipos tienen la oportunidad de asegurar matemáticamente su lugar en esta fase si los resultados les favorecen: Toluca, América, Monterrey y Cruz Azul.

¿Qué necesita Toluca, América y Monterrey para asegurar Play-In?

Los tres primeros, Diablos Rojos, Águilas y Rayados, dependen principalmente de sí mismos. Si logran ganar sus respectivos partidos este fin de semana, aunque Pumas y Atlas sumen de a tres, sellarían su boleto al Play-In con cuatro jornadas aún por disputarse.

Toluca, que ha mostrado regularidad en casa, enfrentará a Querétaro en el Nemesio Diez. América visitará a Cruz Azul, mientras que Monterrey tendrá una dura prueba ante Pumas en casa. Los tres equipos se ubican actualmente entre los primeros ocho de la tabla y una victoria los pondría fuera del alcance de los clubes que pelean por el décimo lugar.

¿Qué necesita Cruz Azul para asegurar Play-In?

Por su parte, Cruz Azul, que viene de empatar ante Tigres en el Volcán, también podría asegurar su lugar en el Play-In, pero necesita una combinación de resultados. La Máquina debe vencer a América en el Estadio Olímpico Universitario y esperar que tanto Pumas como Atlas no ganen sus compromisos. Los universitarios se medirán ante Rayados, mientras que los rojinegros visitan al Atletico de San Luis.

El sistema de Play-In, implementado desde el Clausura 2023, permite que los equipos ubicados entre el 7° y el 10° lugar disputen un mini torneo para definir los últimos dos boletos a la Liguilla. Por ello, asegurar este puesto con antelación representa una ventaja estratégica para planear el cierre del torneo y administrar cargas físicas.

La tabla está apretada y cada punto cuenta. Con solo cinco jornadas restantes, los equipos que logren amarrar su lugar en esta fecha podrán enfocarse en escalar posiciones para evitar el Play-In y entrar directo a Cuartos de Final. Pero para eso, primero hay que asegurar el boleto.

La Jornada 13 arranca el viernes 17 de octubre y se extenderá hasta el domingo. Los ojos estarán puestos en estos cuatro equipos que podrían dar un paso decisivo rumbo a la fase final del Apertura 2025.

