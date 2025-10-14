deportes
Noticias
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Cuándo sale a la venta el álbum oficial del Mundial 2026, cuántas estampas traerá y todo lo que debes saber si lo quieres comprar

El Mundial del 2026 está muy cerca de comenzar y uno de los deseos que tienen todos los fanáticos y coleccionistas es el álbum original de la justa

El mundo espera el álbum oficial.
Foto: Canva
El mundo espera el álbum oficial.
Antonio Hernández
Mundial México 2026
A poco más de 240 días de que arranque el Mundial de Norteamérica 2026, uno de los objetos más esperados por todos los aficionados y los coleccionistas es el álbum oficial de la justa, y un par de meses antes de que arranque, siempre está a la venta. La próxima justa tendrá muchas sorpresas, entre ellas a la Selección de Cabo Verde.

Aún no hay una fecha exacta en la que saldrá el álbum oficial. Se pretende que sea entre marzo y abril, ya que la empresa que lo produce lo revela un par de meses antes. Al ser el primer Mundial de 48 equipos, también incrementa la cantidad de estampas que deberás coleccionar. Se pretende que sean 900. Aún hay algunos lugares para clasificarse.

Álbum Panini, Qatar 2022

Al paso de los mundiales, los precios y las pastas del álbum van cambiando. En Qatar 2022 se tenía el álbum de pasta suave y dura con un valor de 89 y 249, respectivamente. Se pretende que para esta edición no suba mucho el costo y no rebase los 100 ni los 300 pesos mexicanos. Los sobres tenían un valor de $18 con cinco estampas, pero si querías el paquete de 10 sobres, tenía un valor de $179. La caja rondaba los 1,900 pesos con 104 sobres.

Algunas novedades que tendrá el álbum oficial

Hace unos meses se llevó a cabo la Experiencia Panini, en la que la marca oficial del álbum del Mundial 2026 dio a conocer algunos detalles sin revelar todas las sorpresas. Algo que incluirá este coleccionable es que aparecerán estampas con los pósters oficiales de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, las tres sedes en México del evento.

La empresa italiana fundada en 1961 también tendrá a la venta pósters, pines, imanes y réplicas a escala de los diferentes productos que venderá en el Mundial 2026. Los coleccionistas tendrán una gran variedad de objetos de la justa que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Lo mejor del Mundial México 2026
Antonio Hernández

