Así se jugará la jornada 6 de la Champions League; Fecha y horarios

Se terminó la fecha 5 de la Champions League en la temporada 2024/25 y los equipos empiezan a tomar forma en la clasificación general de cara al final de la primera ronda, recordando que este nuevo formato entrega 8 boletos directos a los Octavos de final, mientras que del lugar 9 al 24 juegan un repechaje. Aquí te contamos cuando se jugará la jornada 6 del torneo europeo.

Tabla de posiciones Champions League 2024/25

Liverpool (15 pts) Inter Milan (13 pts) Fc Barcelona (12 pts) Borussia Dortmund (12 pts) Atalanta (11 pts) Bayer Leverkusen (10 pts) Arsenal (10 pts) Monaco (10 pts)

Jornada 6 Champions League

La jornada 6 de la Champions League se jugará el próximo martes 10 y miércoles 11 de Diciembre, en donde tendremos partidos dignos de final como el cruce entre el Atalanta vs Real Madrid que fue la Supercopa de Europa de este año.

Luego de vencer al Madrid en la última jornada en casa el Liverpool visita al Girona. El PSV del Chucky Lozano buscará vencer de visita a la sorpresa del torneo, Stade Brest, el PSG buscará salir de la crisis en el torneo europeo luego de no ganar en las últimas 4 fechas cuando visiten al Salzburgo, el Bayer Leverkusen y el Inter de Milan nos regalarán otro partido digno de la siguiente ronda, todos estos juegos serán el día martes.

Repechaje de la Champions League

El miércoles 11 de Diciembre termina la actividad de la jornada 6 con partidos como el Borussia Dortmund vs Barcelona, Juventus vs Manchester City y Arsenal vs Monaco, todos ellos dignos de una serie de eliminación, aunque algunos de ellos podrían jugar el repechaje de no avanzar de manera directa.

Los equipos que terminen en las posiciones del 9 al 16 en la fase de liga serán cabezas de serie en los play-offs, mientras que los que terminen en las posiciones del 17 al 24 no serán cabezas de serie. Los equipos que queden primeros al octavo lugar en la fase de grupos serán equipos cabeza de serie en los octavos de final. Se enfrentarán a los equipos ganadores de las eliminatorias de play-offs, que no serán cabeza de serie. En los play-offs y octavos de final, los equipos favoritos jugarán el segundo partido en su estadio.

