¿Cuándo se juega el play-in del Apertura 2024 y quienes clasificaron?

La emoción en la Liga MX sigue en ascenso, y el torneo Apertura 2024 ha llegado a una fase clave antes de la Liguilla. Luego de 17 intensas jornadas, América, Atlas, Chivas y Tijuana aseguraron su lugar en el Play-In, la fase preliminar donde buscarán un boleto a los Cuartos de Final. Estos equipos, que no lograron clasificarse directamente, se enfrentarán en una serie de juegos de eliminación directa que definirán quiénes avanzan para medirse con los mejores 6 de la liga.

El Play-In se realizará después de la Fecha FIFA de noviembre, y la Liga MX ya confirmó los horarios de los encuentros. En esta etapa, el Club Tijuana recibirá al América, aprovechando su posición en la tabla como séptimo lugar. Por otro lado, el Clásico Tapatío tendrá una edición especial en el Estadio Akron, donde Chivas, noveno en la tabla, enfrentará al Atlas. Los ganadores avanzarán, y el perdedor del primer duelo tendrá una segunda oportunidad para obtener su pase a la Liguilla enfrentándose al ganador del segundo encuentro.

Fechas y horarios del Play-In del Apertura 2024

Juego A | Tijuana vs América | jueves 21 de noviembre | 21:00 horas (tiempo del centro de México)

Juego B | Chivas vs Atlas | jueves 21 de noviembre | 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Perdedor A vs Ganador B | 23 o 24 de noviembre | Horario por definir

La estructura del Play-In le otorga a Tijuana la ventaja de jugar en casa contra las Águilas, y el equipo fronterizo intentará aprovechar las bajas del América debido a la fecha FIFA y asi obtener el pase y enfrentar a Toluca en los Cuartos de Final. Por otro lado, el ganador del tercer duelo se verá las caras con Cruz Azul, el líder del torneo con un impresionante récord de 42 puntos.

