Cuándo son los próximos partidos de la Selección Mexicana: fecha y posible sede

La eliminación de la Selección Mexicana en la ronda de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ obligó a un cierre precipitado de su participación en el certamen ecuménico. La derrota sufrida ante la escuadra de Inglaterra marcó el final del camino deportivo para la plantilla dirigida por el ahora exentrenador Javier Aguirre. Posteriormente, la Federación Mexicana de Futbol confirmó a Rafa Márquez como entrenador principal del combinado nacional y ya se dieron a conocer las fechas de los próximos amistosos internacionales.

Rafa Márquez tomará el lugar de Javier Aguirre|Crédito: @rafamarquez.a / IG

El núcleo de la planificación de la federación estipula el regreso a la actividad oficial para la ventana internacional correspondiente al mes de septiembre. Las fechas reservadas por la FIFA para la disputa de encuentros amistosos y compromisos de liga de naciones abarcan varias semanas de septiembre y el debut de Márquez sería el 26/09.

La intención de los directivos mexicanos consiste en cerrar la contratación de dos oponentes de jerarquía internacional provenientes de las confederaciones de Europa o de Sudamérica. El primer partido de esta serie de reactivación se disputará en el territorio de los Estados Unidos y se evalúan a las ciudades de Los Ángeles o Houston como las posibles sedes para albergar el debut de Rafa en la Selección Mexicana.

TE PUEDE INTERESAR:



Tras un nuevo fracaso, México ya piensa en lo que viene

El combinado nacional generó ilusión tras la buena fase de grupos que hizo en la justa mundialista, sin embargo ante el primer rival de fuste cayeron derrotados en octavos de final. Ahora, con la llegada de Rafa Márquez, capitán de México en cinco mundiales; se renueva la ilusión del aficionado mexicano de cara a lo que vendrá, Nations League, Copa CONCACAF y Mundial 2030.

Mientras tanto, la base de jugadores ya quedó armada gracias a la labor realizada por Javier Aguirre, sin embargo Márquez intentará darle su propia impronta al seleccionado nacional que comenzará una vez más, el camino hacia el título del mundo.