ÚLTIMO MOMENTO: La Selección Nacional mundialista que buscaría a Javier Aguirre para el Mundial 2030

A horas de que Javier Aguirre se despidió de la Selección Nacional de México para darle paso a Rafael Márquez en el banquillo, un combinado mundialista estaría pensando en el 'Vasco' para el proceso del 2030. Corea del Sur, uno de los cuadros que enfrentó a México en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estaría interesado en el ex entrenador del Mallorca para tomar las riendas del cuadro asiático.

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De acuerdo a diversos medios de aquella nación, la renuncia de Hong Myung-bo a la dirección técnica tras no avanzar a la ronda de eliminación directa en Norteamérica 2026 desencadenó la búsqueda inmediata de un nuevo estratega. Cabe recordar que, el 'Vasco' ya tiene experiencia en el balompié del continente asiático. Aguirre fue seleccionador de Japón entre agosto de 2014 y febrero de 2015, lamentablemente para su causa, no le fue nada bien en la Copa Asiática y su proyecto concluyó en menos de un año.

Por ahora, todo es un rumor, sin embargo Aguirre nunca le ha cerrado las puertas a probar nuevas experiencias futbolísticas en cualquier parte del mundo. Prueba de ello es que ha dirigido clubes en México, España y Emiratos Árabes Unidos, además de las selecciones nacionales de Japón y Egipto.

Los partidos de cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio | Francia 2-0 Marruecos - 14:00 horas por TV Azteca

Viernes 10 de julio | España 2-1 Bélgica - 13:00 horas

Sábado 11 de julio | Noruega vs Inglaterra - 15:00 horas por TV Azteca

Sábado 11 de julio | Argentina vs Suiza - 19:00 horas



Noruega vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

Erling Haaland y los Vikingos de Noruega se enfrentarán a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía en el Mundial 2026 y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes este sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.