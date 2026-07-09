Cuándo vuelve a jugar Julián Quiñones tras volver del Mundial 2026 y en qué equipo

Julián Quiñones cerró su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana y ahora deberá enfocarse nuevamente en su futuro a nivel de clubes. El delantero fue uno de los jugadores más destacados del combinado azteca durante el torneo, pero su siguiente paso ya está marcado: volverá a Arabia Saudita para integrarse a Al Qadsiah.

El atacante mexicano tiene contrato vigente con el club saudí, por lo que, salvo un movimiento inesperado en el mercado de fichajes, su regreso será con el equipo en el que viene de firmar una temporada destacada en la Saudi Pro League.

Cuándo vuelve a jugar Julián Quiñones

Julián Quiñones volvería a jugar oficialmente a partir del inicio de la temporada 2026-27 de la Saudi Pro League. De acuerdo con el calendario oficial del campeonato saudí, la nueva campaña comenzará el 13 de agosto de 2026 y terminará el 29 de mayo de 2027.

Julián Quiñones

Por ahora, el calendario detallado de partidos por equipo todavía no está completamente publicado, por lo que aún falta conocer el rival exacto de Al Qadsiah en la primera jornada. Sin embargo, esa fecha marca el regreso competitivo más cercano para Quiñones después de su paso por el Mundial.

Antes de eso, el delantero deberá tomar algunos días de descanso y posteriormente reportar con su club para realizar la pretemporada. Su regreso dependerá también del plan físico que determine Al Qadsiah tras la carga de partidos con México.

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En qué equipo juega Julián Quiñones

Julián Quiñones juega en Al Qadsiah de Arabia Saudita. El delantero llegó al futbol saudí después de su etapa en el Club América y se consolidó como una de las principales figuras ofensivas del equipo.

Además, su situación contractual está definida. Al Qadsiah anunció en mayo de 2026 la renovación de Quiñones hasta 2029, por lo que el atacante mexicano tiene vínculo de largo plazo con la institución. Esto reduce, al menos por ahora, la posibilidad de una salida inmediata tras el Mundial.

El escenario más probable es que Quiñones continúe en Arabia Saudita para disputar la temporada 2026-27 con Al Qadsiah, a la espera de que el mercado pueda presentar alguna oferta importante.

Los números de Julián Quiñones con Al Qadsiah

Quiñones llega a esta etapa como uno de los atacantes más determinantes de la Saudi Pro League. En la temporada 2025-26, el delantero registró 31 partidos, 33 goles y 4 asistencias con Al Qadsiah, de acuerdo con los datos oficiales del campeonato.

Ese rendimiento le permitió sostener un rol importante en la Selección Mexicana durante la justa veraniega. El atacante respondió en una Copa del Mundo exigente para el combinado azteca marcando cuatro goles y ahora regresará a su club con una mayor exposición internacional.