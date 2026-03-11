Cuándo y cómo seguir a Checo Pérez en el Gran Premio de China, segunda carrera de la temporada de la Fórmula 1

La temporada 2026 de Fórmula 1 apenas comenzó y ya dejó muchas preguntas en el aire. La primera carrera del año en Australia expuso las dudas que existen sobre la nueva normativa técnica, pero también dejó algo muy claro: Mercedes parece estar un paso adelante del resto.

Ahora el campeonato se mueve rápidamente hacia Shanghái, sede del Gran Premio de China, la segunda cita del calendario. Y para Checo Pérez, el fin de semana representa una nueva oportunidad para seguir obteniendo información valiosa que sirva para el desarrollo del MAC-26 y poder ser competitivos lo más pronto posible.

El circuito chino será además un desafío especial, ya que el formato incluye carrera Sprint, lo que significa más puntos en juego y menos margen para cometer errores.

Checo Pérez busca terminar su segunda carrera con Cadillac

El inicio de temporada dejó sensaciones encontradas para Checo Pérez. Aunque su equipo logró completar el primer fin de semana en la Fórmula 1, el mexicano fue uno de los pilotos que más cuestionó el nuevo comportamiento de los autos.

La gestión de energía, los cambios bruscos de velocidad en plena recta y la sensación de que los adelantamientos se han vuelto artificiales han generado debate dentro del paddock.

Checo fue claro al respecto: la Fórmula 1 actual es muy diferente a la que estaba acostumbrado. La constante administración de energía se ha convertido en un factor determinante durante la carrera.

Por eso el Gran Premio de China será clave, ya que pondrá a prueba el comportamiento real de estos monoplazas.

Horarios del Gran Premio de China 2026

El fin de semana en Shanghái tendrá formato Sprint, lo que implica más acción desde el primer día.



Práctica libre 1: 12 de marzo – 21:30 a 22:30

Sprint Qualifying: 13 de marzo – 01:30 a 02:14

Carrera Sprint: 13 de marzo – 21:00 a 22:00

Clasificación: 14 de marzo – 01:00 a 02:00

Carrera: 15 de marzo – 01:00

Este formato obligará a los equipos a encontrar rendimiento rápidamente, ya que solo tendrán una sesión de prácticas antes de entrar en modo competitivo.

