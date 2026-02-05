ÚLTIMA HORA: Sergio ‘Checo’ Pérez revela el casco que utilizará en la temporada 2026 de la Fórmula 1

En la antesala de su regreso a la gran parrilla de la Fórmula 1, Sergio Pérez comenzó a marcar el tono de su nueva etapa con Cadillac revelando uno de los elementos más simbólicos e importantes de su debut, el diseño de su casco para la temporada 2026. El piloto mexicano apostó por un cambio radical que una identidad mucho más sobria, agresiva y elegante en us regreso.

El nuevo casco de Checo presenta una base en negro, con acabados mate y brillantes combinados, una elección que conecta directamente con el ADN de Cadillac. Sobre ese lienzo oscuro destacan acentos en amarillo vibrante, color que siempre ha acompañado al piloto a lo largo de su carrera en la f1.

La presencia del amarillo también está directamente ligada a la llegada de Mercado Libre como uno de los patrocinadores principales de Pérez en esta nueva era. El gigante del e-commerce refuerza su apuesta por la Fórmula 1 y por el mercado latino, ahora de la mano de Cadillac y del piloto más representativo de la región.

El contraste entre el negro dominante y el amarillo de Mercado Libre convierte al casco en una pieza inconfundible en pista, alineada con los uniformes totalmente negros revelados junto a Tommy Hilfiger.

¡¡ESTE ES EL CASCO CON EL QUE CHECO PÉREZ REGRESA A HACER HISTORIA EN LA FÓRMULA 1 CON CADILLAC!! 🇲🇽🖤#F1 #checoperez pic.twitter.com/YfxtQvy1JJ — Automovilismo Mundial (@automundialmx) February 5, 2026

¿Cuándo y dónde se presenta el monoplaza debut de Cadillac para la temporada 2026?

La expectativa alrededor de Cadillac F1 alcanzará su punto más alto este domingo 8 de febrero, cuando el equipo realice la presentación oficial de su primer monoplaza para la temporada 2026 en Nueva York.

La revelación del auto estará acompañada por un comercial especial durante el Super Bowl , una de las ventanas mediáticas más importantes del mundo. Será la primera vez que se vea el livery completo del Cadillac en acción, así como la integración visual de sus patrocinadores, entre los rumores ante todo pronóstico, el color principal del monoplaza será blanco, de acuerdo a unas filtraciones desde el interior de Cadillac.

¿Cuándo es el debut oficial de Sergio Pérez en la F1 con Cadillac?

El debut de Sergio Pérez con Cadillac en la Fórmula 1 se dará en el Gran Premio de Australia, programado para el domingo 8 de marzo de 2026. La actividad oficial del fin de semana comenzará el viernes 6 de marzo con las primeras prácticas libres en el circuito de Melbourne.

El escenario es familiar para el piloto mexicano, ya que se trata de una pista que le trae buenos recuerdos tras haber conseguido un podio ahí en 2022. Será la primera oportunidad real para medir el rendimiento del Cadillac frente al resto de la parrilla.

