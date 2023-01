¿Cuándo y dónde se jugará el Super Bowl LVII de la NFL?

Todo está listo para el inicio de los playoffs de la NFL. 12 equipos comenzarán su camino al Super Bowl LVII desde la ronda de comodines, mientras que los dos líderes de su respectiva conferencia están a la espera de sus rivales.

Los Chiefs de Kansas City consiguieron su boleto directo a la ronda divisional de la Conferencia Americana, mientras que las Eagles de Philadelphia hicieron lo propio en la Conferencia Nacional y para que no te pierdas ningún detalle, te dejamos todo lo que tienes que saber del Super Bowl LVII.

¿Cuándo se juega el Super Bowl LVII?

El Super Bowl LVII se jugará el próximo domingo 12 de febrero del 2023 a partir de las 17:30 horas, tiempo de México.

¿Dónde se llevará a cabo el Super Bowl LVII?

El Super Bowl LVII se disputará en el Estadio de la Universidad de Phoenix, también conocido como el State Farm Stadium en la ciudad de Glendale, Arizona.

¿Cuáles son los partidos de la Ronda de Comodín?

Seahawks de Seattle vs 49ers de San Francisco | Sábado 14 de enero a las 15:30 horas

Chargers de Los Angeles vs Jaguars de Jacksonville | Sábado 14 de enero a las 19:15 horas

Dolphins de Miami vs Bills de Buffalo | Domingo 15 de enero a las 12:00 horas

Giants de Nueva York vs Vikings de Minnesota | Domingo 15 de enero a las 15:30 horas

Ravens de Baltimore vs Bengals de Cincinnati | Domingo 15 de enero a las 19:15 horas

Cowboys de Dallas vs Buccaneers de Tampa Bay | Lunes 16 de enero a las 19:15 horas

¿Quién estará en el show de medio tiempo del Super Bowl LVII?

Este año, la encargada del show de medio tiempo del Super Bowl LVII será la cantante Rihanna, famosa por sus éxitos ‘Umbrella’, ‘This is what you came for’, ‘We found love’, ‘Diamonds’, entre otras.

El año pasado, el show de medio tiempo del Super Bowl LVI fue protagonizado por Dr. Dre, Snoopp Dogg, Eminem, 50 Cent, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.