A más de 60 años del primer Gran Premio de México; ¿cuántas veces ha venido la F1 a tierra azteca?

La fiebre de la Fórmula 1 en la Ciudad de México vivió su momento más alto del año al tener de nueva cuenta el Gran Premio de México en suelo azteca. Por ello, es el momento perfecto de conocer cuántas carreras se han hecho en México, esto iniciado hace más de 60 años. Además, la gente ya espera con ansias el evento de 2026… pues Checo Pérez volverá a la competencia.

Checo Peréz, predicciones para su carrera en el Gran Premio de México

¿Cuántas carreras del Gran Premio de México se han hecho en toda la historia?

El circuito mexicano se instaló en las actividades de la F1 en 1962, cuando se hizo el I Gran Premio anunciado en el Autódromo de la Magdalena Mixhuca. Aunque ese evento no sumó puntos para los competidores, fue el inicio de una gran historia de automovilismo que hoy se encuentra más vigente. Y es que desde esa ocasión, se acumulan 25 carreras, incluyendo la última que ganó Lando Norris.

En ese sentido, la vuelta de Sergio Pérez a las competencias traerá de nueva cuenta la Checomanía al automovilismo mexicano, pero ahora corriendo para Cadillac. Por ello aquí un desglose de los años en que se realizó el ya mencionado Gran Premio de México y el nombre del piloto ganador de la carrera.

1962 - Lo ganaron Jim Clark y Trevor Taylor.

1963 - Jim Clark.

1964 - Dan Gurney.

1965 - Richie Ginter.

1966 - John Surtees.

1967 - Jim Clark.

1968 - Graham Hill.

1969 - Denny Hulme.

1970 - Jacky Ickx.

1986 - Gerhard Berger.

1987 - Nigel Mansell.

1988 - Alain Prost.

1989 - Ayrton Senna.

1990 - Alain Prost.

1991 - Riccardo Patrese.

1992 - Nigel Mansell.

2015 - Nico Rosberg.

2016 - Lewis Hamilton.

2017 - Max Verstappen.

2018 - Max Verstappen.

2019 - Lewis Hamilton.

2021 - Max Verstappen.

2022 - Max Verstappen.

2023 - Max Verstappen.

2024 - Carlos Sainz Jr.

2025 - Lando Norris.

¿Cuántas veces ha corrido el Gran Premio de México el Checo Pérez?

Como se mencionó a lo largo del artículo, el piloto mexicano tiene planeado volver para el 2026 con la nueva escudería. Ante eso, Checo concretará su undécima carrera, pues corrió el Gran Premio del 2015 al 2024, exceptuando el 2020 que se canceló por la pandemia de Covid-19. Allí su mejor resultado lo consiguió en los premios de 2021 y 2022 con podio en el tercer sitio.