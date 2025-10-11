F1: ¿Checo Pérez estará en el Gran Premio de México 2025?

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar del Gran Premio de México, mismo que se llevará a cabo en los últimos días de este mes. Ante este hecho, algunas personas se han preguntado si Sergio, Checo Pérez , será uno de los invitados especiales de la F1 considerando que es “local” en territorio azteca.

Checo Peréz, predicciones para su carrera en el Gran Premio de México

Para poner un poco de contexto, Checo Pérez formará parte de la siguiente temporada de la Fórmula 1 luego del fichaje desde Cadillac, por lo que será hasta el 2026 cuando esté formalmente en el Gran Premio de México. Sin embargo, se espera que el mexicano forme parte de este GP…¿o no?

¿Checo Pérez estará en el Gran Premio de México?

De acuerdo con información del portal Estadio Deportes, Checo Pérez podría realizar una aparición simbólica en el Gran Premio de México nada más y nada menos que como embajador oficial de Cadillac, su próxima escudería de cara al 2026 con la cual buscará dar mucho de qué hablar.

Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada ni por el piloto mexicano ni la misma escudería, por lo que se espera más información en los próximos días. No obstante, se espera que la constructora norteamericana aproveche la popularidad de Checo Pérez para generar más interacciones en medio del GP de México.

Por lo pronto, y en medio de estos rumores respecto a la posibilidad de que aparezca en el Gran Premio de México, vale decir que el entrenamiento del jalisciense comenzó el mes pasado, por lo que se espera que tanto él como Valtteri Bottas sean pilotos incómodos para las demás escuderías de cara al 2026.

¿Cuándo y dónde será el Gran Premio de México?

Prepárate, pues el Gran Premio de México se llevará a cabo el fin de semana del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la capital del país. En esta carrera McLaren ya llevará como el campeón de escuderías, mientras que sus pilotos, Oscar Piastri y Lando Norris, son los líderes momentáneos en el campeonato de pilotos.