¿Cuánto dinero ganó Bad Bunny por presentarse en el medio tiempo del Super Bowl LX?

Durante semanas se habló de la participación de Bad Bunny en el espectáculo del Medio Tiempo del Super Bowl LX para entretener a los aficionados que acudieron al Levi's Stadium y a los millones de espectadores que siguieron el encuentro de New England Patriots vs Seattle Seahawks desde su casa.

¿Cuánto dinero ganó Bad Bunny por actuar en el medio tiempo del Super Bowl?

Cada año la NFL se encarga de celebrar el Super Bowl y para llamar la atención de los aficionados que no están tan interesados en el juego en sí se realiza el espectáculo del medio tiempo con los artistas más importantes del momento.

Para el Super Bowl LX se eligió a Bad Bunny por su impacto mediático, principalmente con el público latino en una ciudad como San Francisco; sin embargo, el pago que recibe el artista suele estar muy lejos de lo que podría percibir en otro escenario.

Bad Bunny gana millones de dólares en sus conciertos y por la reproducción de sus canciones en las diferentes plataformas de música, pero por presentarse en el Super Bowl no recibe centavo alguno.

Feb 8, 2026; Santa Clara, CA, USA; Recording artist Bad Bunny performs at halftime in Super Bowl LX between the New England Patriots and the Seattle Seahawks at Levi’s Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images|Kirby Lee/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Incluso en algunos casos, la organización del espectáculo del medio tiempo suele ser cubierta por los propios artistas, como The Weekend, quien, de acuerdo a la revista W, gastó siete millones de dólares para crear el escenario de laberinto de espejos que lo acompañó en 2021.

Generalmente, son corporaciones las encargadas de cubrir los gastos que suponen la realización de este espectáculo y este año fue Apple Music la que cubrió los costos por el escenario de Bad Bunny.

Por su parte, la NFL solo paga a los músicos y bailarines un salario mínimo establecido por los sindicatos de entretenimiento que ronda los 1,000 dólares.

A pesar de que los artistas no reciben un pago por sus actuaciones en Super Bowl, su presentación supone un escaparate inigualable y suele repercutir en aumento de ventas por más del 400% como ocurrió previamente con Justin Timberlake en 2018 y Maroon 5 en 2019.

