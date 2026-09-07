La lista EXACTA de los jugadores de Toluca que ganaron los 6 títulos con Antonio Mohamed

Toluca volvió a sumar una estrella a su escudo bajo las órdenes de Antonio Mohamed. El cuadro escarlata consiguió derrotar por 2-0 a Rayados de Monterrey en Houston y se coronó campeón de la edición 2026 de la Leagues Cup. Desde su llegada a los Diablos Rojos, el entrenador argentino logró conquistar un total de seis títulos, siendo el máximo ganador en toda la historia de la institución.

El ‘Turco’ Mohamed tuvo mucho que ver en las consagraciones recientes de Toluca, pero esto se debe a que también consiguió mantener una base de jugadores que lo acompañaron durante todo este recorrido. En total, fueron 15 los futbolistas que conquistaron los seis títulos con el cuadro escarlata bajo la tutela del timonel argentino, una gran parte de la plantilla. A continuación, la lista completa.

Los jugadores que ganaron los seis títulos de Toluca con Mohamed

Alexis Vega

Antonio Briseño

Bruno Méndez

Diego Barbosa

Everardo López

Federico Pereira

Franco Romero

Hélio Nunes (Helinho)

Jesús Gallardo

João Paulo Dias (Paulinho)

Luan García

Luis García

Marcel Ruiz

Oswaldo Virgen

Ricardo Angulo

|MEXSPORT

Toluca aún puede seguir sumando títulos en este 2026

La Leagues Cup no representa el último objetivo de Toluca durante el año. El cuadro escarlata todavía puede conquistar hasta cuatro trofeos más, aunque tres de ellos dependen de su recorrido dentro de la Copa Intercontinental de la FIFA.

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Primero, los Diablos Rojos buscarán ganar el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El equipo de Mohamed se mantiene entre los principales candidatos y deberá conseguir su clasificación a la Liguilla para defender su condición de protagonista.

Además, Toluca tiene asegurada su participación en el Derbi de las Américas por haber conquistado la Concacaf Champions Cup. Allí enfrentará al campeón de la Copa Libertadores 2026 y, si consigue avanzar, podrá disputar la Copa Challenger ante el ganador de la Copa África-Asia-Pacífico.

Una nueva victoria le permitiría acceder a la final de la Copa Intercontinental, instancia donde espera el Paris Saint-Germain. De esta manera, Toluca podría cerrar el año con los siguientes cuatro títulos adicionales:



Apertura 2026

Derbi de las Américas

Copa Challenger

Copa Intercontinental de la FIFA.