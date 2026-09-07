La lista EXACTA de los jugadores de Toluca que ganaron los 6 títulos con Antonio Mohamed
Hasta 15 jugadores acompañaron al ‘Turco’ Mohamed durante la obtención de sus seis títulos en Toluca
Toluca volvió a sumar una estrella a su escudo bajo las órdenes de Antonio Mohamed. El cuadro escarlata consiguió derrotar por 2-0 a Rayados de Monterrey en Houston y se coronó campeón de la edición 2026 de la Leagues Cup. Desde su llegada a los Diablos Rojos, el entrenador argentino logró conquistar un total de seis títulos, siendo el máximo ganador en toda la historia de la institución.
El ‘Turco’ Mohamed tuvo mucho que ver en las consagraciones recientes de Toluca, pero esto se debe a que también consiguió mantener una base de jugadores que lo acompañaron durante todo este recorrido. En total, fueron 15 los futbolistas que conquistaron los seis títulos con el cuadro escarlata bajo la tutela del timonel argentino, una gran parte de la plantilla. A continuación, la lista completa.
Los jugadores que ganaron los seis títulos de Toluca con Mohamed
- Alexis Vega
- Antonio Briseño
- Bruno Méndez
- Diego Barbosa
- Everardo López
- Federico Pereira
- Franco Romero
- Hélio Nunes (Helinho)
- Jesús Gallardo
- João Paulo Dias (Paulinho)
- Luan García
- Luis García
- Marcel Ruiz
- Oswaldo Virgen
- Ricardo Angulo
Toluca aún puede seguir sumando títulos en este 2026
La Leagues Cup no representa el último objetivo de Toluca durante el año. El cuadro escarlata todavía puede conquistar hasta cuatro trofeos más, aunque tres de ellos dependen de su recorrido dentro de la Copa Intercontinental de la FIFA.
TE PUEDE INTERESAR:
- Hormiga González podría recibir su primera mala noticia en el Olympiacos: esto se sabe
- Toluca vs Monterrey: dónde y en qué estadio se juega la final de la Leagues Cup 2026
- Por qué Luka Romero sí podría jugar para México pese a haber representado a la Selección Argentina
Primero, los Diablos Rojos buscarán ganar el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El equipo de Mohamed se mantiene entre los principales candidatos y deberá conseguir su clasificación a la Liguilla para defender su condición de protagonista.
Además, Toluca tiene asegurada su participación en el Derbi de las Américas por haber conquistado la Concacaf Champions Cup. Allí enfrentará al campeón de la Copa Libertadores 2026 y, si consigue avanzar, podrá disputar la Copa Challenger ante el ganador de la Copa África-Asia-Pacífico.
Una nueva victoria le permitiría acceder a la final de la Copa Intercontinental, instancia donde espera el Paris Saint-Germain. De esta manera, Toluca podría cerrar el año con los siguientes cuatro títulos adicionales:
- Apertura 2026
- Derbi de las Américas
- Copa Challenger
- Copa Intercontinental de la FIFA.
Grítenlo: ¡Campeones de la @LeaguesCup! Los primeros de México😏👹— Toluca FC (@TolucaFC) September 7, 2026
Llegó la sexta de esta era 🏆 pic.twitter.com/yJirUuS8fV