¿Cuánto dura la inauguración de la Copa del Mundo Qatar 2022?

La Copa del Mundo Qatar 2022 está más cerca que nunca, a tan solo un día del banderazo inicial para la máxima fiesta del futbol, es importante repasar lo que será la ceremonia de inauguración que incluirá una serie de espectáculos musicales, entre las que destaca la presentación de la canción oficial del torneo: Hayya Hayya (Better Together) interpretada por los cantantes estadounidenses Trinidad Cardona y Davido, junto a la artista catarí Aisha.

La ceremonia inaugural tendrá lugar en el Estadio Al Bayt en la localidad de Jor una hora ante del silbatazo inicial del primer partido del torneo entre la selección anfitriona Catar y Ecuador, comenzando las acciones a las 9 de la mañana, seguido del cotejo entre cataríes y ecuatorianos a las 10. (Hora del centro de México)

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¿Qué artistas se presentarán en la ceremonia de inauguración?

Si bien existen rumores sobre una supuesta presentación de la cantante colombiana Shakira, como tal no existe ninguna confirmación al respecto, por lo que resulta incierto si se verá a la intérprete de "Waka Waka" canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010 sobre el escenario.

Entre los aristas que rechazaron ser parte del evento inaugural del torneo se encuentrn los cantantes ingleses Rod Stewart y Dua Lipa.

Entre los que si aseguraron su presencia en el magno evento destacan los reggaetoneros colombianos J Balvin y Maluma, la banda de K-Pop, surcoreana BTS y la banda estadounidense Black Eyed Peas.

Nora Fatehi y Patrick Nnaemeka Okorie son aristas que también dirán presente en el Estadio Al Bayt.

¿En donde ver la inauguración del Mundial?

Podrás disfrutar de la ceremonia inaugural y del encuentro entre Catar y Ecuador por la señal de Azteca 7 transmisión totalmente gratis, de igual manera, podrás seguir la cobertura a través de aztecadeportes.com y en nuestra app oficial.

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