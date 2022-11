Qatar 2022: Tukoh Taka de Maluma: Letra completa y significado

Maluma lanzó una colaboración musical con Nicki Minaj y Myriam Fares para dar identidad a la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022; el máximo organismo del futbol hizo público este primer tema, si bien no es la canción oficial, sí es parte de la festividad que representa.

El nombre que recibió la canción es: Tukoh Taka, un ritmo que combina la escencia de los tres artistas que participan en la producción musical, y que complementa con tres idiomas diferentes en la letra. La melodía tiene una duración de 2:58 y fusiona perfectamente los estilos de los artistas.

La primer canción del Mundial de Qatar 2022

En Medio Oriente se liberó por primera vez el tema: Hayya Hayya (Better Together), un ritmo interesate que transmite un mensaje que puede ser valioso para Qatar 2022. Sin embargo en términos de venta no ha podido emular el éxito alcanzado por el tema Waka Waka, producción oficial de Sudáfrica 2010, y que fue interpretado por la colombiana Shakira.

Cabe decir que Tukoh Taka es el primer tema oficial para el FIFA Fan Festival de Qatar 2022. La canción incluye inglés, español y árabe dentro de la letra, como muestra de unión y a una celebración conjunta.

“Siempre soñé con una oportunidad como ésta. Representar a la música latina en este tema global junto a increíbles artistas que cantan en inglés y árabe lleva a nuestra cultura a otro nivel”, dijo Maluma previo al Mundial de Qatar 2022.

Letra de la Canción Tukoh Taka

Tengo tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta





Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yalla Sawa)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta





Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yalla Sawa)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Ayo)

Me, soy Trini

Everyting di man have, dat a fi mi

¿Dónde está el dinero? Papi, gimme

Pretty face, ugly gyal can’t see me

Made that pretty **** just let me do my little shimmy

That little **** fat, but that waist still skinny

I’m so good that them men a get clingy

I’m even wetter when I do it with the henny (Ooh)

Wa-wa-wait, it’s a great night

Me and my girls turn up, it’s a date night

We got these **** so pressed, br-br-break lights

Them bars really ain’t hittin’ like a play fight

Yo, mira, mira, mira (Yeh)

Con mi copa amiga (Pah)

Loca, loca la vida (Sí)

Yo soy muy rica (Wuh)

Papel o plástica (Sah)

Som? say “football”, some say “soccer”

Likkle shot go block-a (Block-a)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yalla Sawa)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yah, Maluma, ba-ba-baby)

Grita si me pego lento a tukoh taka (Wuh)

Y esta es la vuelta cuando el perro ataca

Oro es lo que tiene abajo de esa bata

Mmm, qué lindo me trata (Ey)

Cuerpito 60-90 (Ah, ah)

Ella es gol al minuto 90 (What? 90)

No lo alquila ni lo pone en venta (Ah, ah)

Eso es lo que en el barrio comentan porque (Jaja)

Ah-ah, es ahí, la que anda por ahí

Quiere que lo mueva así, sí, sí, sí

Ah-ah, es ahí, la que anda por ahí

Quiere que lo mueva así, sí, sí, sí (Me gusta a mí)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yalla Sawa)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Myriam, habibi)

Khalina kelna nghani

W nebni hwalayna jani

W el alam kelo yhani

W el sot yehla yaala

Khali el alam yesmaana

W taish el lahza maana

W el fifa btejmana

Dehket el deni btemla

Salam (Wait, wait, wait), essmaa

Salam, salam, salam, salam

Salam, alaykom

Khalo farha bidaykom

Abshiro bel kheir yijikom, yi-yi

Salam, alaykom

FIFA el hob tehdikom

W yharek amalikom, yi-yi (Mondial)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yalla Sawa)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yalla Sawa)

