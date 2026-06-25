Cuánto le pagan a Álvaro Fidalgo POR HORA: dónde juega, qué nacionalidad tiene y en qué ciudad nació

Álvaro Fidalgo convirtió su primer gol en una Copa del Mundo con la Selección Mexicana en la goleada por 3-0 sobre República Checa. A pesar de haber perdido la titularidad en estos últimos partidos, Javier Aguirre le dio la posibilidad de ingresar en la segunda parte contra Chequia y estampó el tercer gol final del combinado azteca. El mediocampista hizo valer la gran cantidad de dinero que recibe jugando en Europa.

Para este 2026, el “Maguito” dejó la Liga BBVA MX para regresar al Viejo Continente. Fichó por el Real Betis de España y, con ello, recibió un aumento considerable de sueldo. De acuerdo a la información que comparte el sitio especializado Capology, Álvaro Fidalgo recibe alrededor de 356 dólares por hora en el equipo verdiblanco. Esto equivale a 3,1 millones de dólares al año, es decir, 54 millones de pesos al cambio de hoy.

Dónde juega Álvaro Fidalgo, jugador de México

Álvaro Fidalgo juega actualmente en el Real Betis Balompié de LaLiga de España. El mediocampista llegó al conjunto verdiblanco después de su etapa en el América, equipo en el que se consolidó como una de las piezas más importantes de la Liga BBVA MX.

Su salida de Coapa se concretó en 2026, cuando América y Betis alcanzaron un acuerdo por su traspaso. De esta manera, Fidalgo regresó al futbol español con contrato hasta 2030, aunque ya como seleccionado mexicano tras completar su proceso de naturalización y recibir el aval para representar al combinado azteca.

Antes de llegar al Betis, Fidalgo dejó una huella importante en el América. Fue campeón de Liga BBVA MX, ganó títulos nacionales y se convirtió en un futbolista muy identificado con la afición azulcrema por su estilo de juego, regularidad y peso en el mediocampo.

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Qué nacionalidad tiene Fidalgo y por qué juega para México

Álvaro Fidalgo nació en España, pero también cuenta con nacionalidad mexicana. El mediocampista se naturalizó después de varios años viviendo y jugando en México, donde construyó una parte clave de su carrera profesional con el América.

Fidalgo puede jugar para la Selección Mexicana porque cumplió con los requisitos deportivos y administrativos para cambiar su afiliación internacional. Aunque representó a España en categorías juveniles, no había jugado partidos oficiales con la selección mayor, por lo que pudo solicitar el cambio ante la FIFA.

Los dos futbolistas mexicanos disputan la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero existe una diferencia importante en su valoración económica

La aprobación de ese trámite le abrió la puerta al equipo de Javier Aguirre. Desde entonces, Fidalgo pasó a formar parte del grupo de futbolistas naturalizados que defienden a México, con un vínculo especial por su trayectoria en la Liga BBVA MX y por el peso que tuvo su paso por el América antes de volver a Europa.

En qué ciudad nació Álvaro Fidalgo

Álvaro Fidalgo nació en Oviedo, ciudad ubicada en Asturias, España, el 9 de abril de 1997. Su formación comenzó en el futbol asturiano antes de pasar por estructuras juveniles importantes como la del Real Madrid, donde continuó su desarrollo como mediocampista.

Aunque su origen es español, gran parte de su reconocimiento internacional llegó en México. Su etapa en el América cambió el rumbo de su carrera, lo acercó a la Liga BBVA MX y terminó siendo determinante para que pudiera representar a la Selección Mexicana.

Por eso, su caso tiene un perfil particular: nació en Oviedo, se formó en España, brilló en México y ahora compite en Europa como jugador del Real Betis y seleccionado nacional mexicano.