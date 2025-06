¿Cuánto gana el campeón de la Champions League 2024/25?

Hoy sabremos si será el Inter de Milán o PSG el club que se quedará con la Orejona. Más allá del significado que tiene en lo deportivo, siempre el ganador de la Champions League se ha llevado un gran premio en la parte económica.

Para esta edición, el campeón se llevará la suma de 25 millones de euros, mientras que el subcampeón recibirá 18.5 millones de euros, esto sin considerar las ganancias acumuladas a lo largo del certamen de la orejona.

“Mi mayor motivación es hacer historia en París. Ser los primeros tiene algo especial. No se trata solo de un título, se trata de regalarle un éxito a la ciudad, al país y a todos los que han creído en este proyecto. No tenemos miedo. Hemos jugado partidos duros, incluso en este mismo estadio. Vamos a salir con nuestras mejores armas y una gran ilusión”, dijo el DT del PSG previo a la gran final.

Luis Enrique buscará ganar su primera Champions League en su carrera como entrenador.

“Ha sido uno de los mejores jugadores de la temporada. Marca, asiste, defiende, lidera. Es un ejemplo para sus compañeros. Me encanta su actitud. Por eso le he dado mi total confianza”, agregó Luis Enrique.

Del otro lado, Simone Inzaghi será el encargado de llevar al Inter de Milán a la gloria.

“Hemos dejado a un lado la decepción de la Serie A. Tengo la plantilla completa y ahora debo decidir el once inicial. Tengo algunos interrogantes, pero lo que he visto es determinación. No es una obsesión la final, no debe serlo. Conocemos al rival. El PSG es el mejor equipo de Europa a nivel de posesión, de calidad… pero nosotros también estamos entre los mejores en posesión. Vamos a intentar tener el balón para no darles ventaja”, sentenció el estratega del Inter.