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Olympiacos vs Kalamata: VER EN VIVO y GRATIS el resultado y marcador HOY domingo 25 de octubre, la Hormiga González busca extender su racha goleadora; marcador online

Sigue en vivo y gratis el minuto a minuto con las acciones más importantes de la jornada 8 de la Superliga de Grecia

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Olympiacos vs Kalamata

Escrito por: Sebastian Cortés

Hoy domingo 25 de octubre, el Olympiacos se enfrenta al Kalamata en un duelo crucial correspondiente a la Jornada 8 de la Superliga de Grecia, a disputarse en la cancha del Estadio Georgios Karaiskakis.

La escuadra de El Pireo llega a este compromiso en un excelente momento, ubicándose en la tercera posición con 16 puntos y encadenando dos victorias consecutivas en el torneo local sin recibir anotación.

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El gran referente a seguir en el ataque es el mexicano Armando "Hormiga" González, quien llega con la motivación a tope tras anotar gol en la Europa League a mitad de semana frente al Sparta Praha.

Por su parte, el Kalamata atraviesa un arranque de temporada sumamente complicado y con urgencia de resultados. El equipo visitante se encuentra estancado en el lugar 11 de la clasificación con apenas 4 unidades en cinco encuentros disputados.

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