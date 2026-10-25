Olympiacos vs Kalamata: VER EN VIVO y GRATIS el resultado y marcador HOY domingo 25 de octubre, la Hormiga González busca extender su racha goleadora; marcador online

Hoy domingo 25 de octubre, el Olympiacos se enfrenta al Kalamata en un duelo crucial correspondiente a la Jornada 8 de la Superliga de Grecia, a disputarse en la cancha del Estadio Georgios Karaiskakis.

La escuadra de El Pireo llega a este compromiso en un excelente momento, ubicándose en la tercera posición con 16 puntos y encadenando dos victorias consecutivas en el torneo local sin recibir anotación.

Te puede interesar: Lamine Yamal enciende El Clásico y lanza ADVERTENCIA a jugador del Real Madrid: “Me lo voy a comer”

El gran referente a seguir en el ataque es el mexicano Armando "Hormiga" González, quien llega con la motivación a tope tras anotar gol en la Europa League a mitad de semana frente al Sparta Praha.

Por su parte, el Kalamata atraviesa un arranque de temporada sumamente complicado y con urgencia de resultados. El equipo visitante se encuentra estancado en el lugar 11 de la clasificación con apenas 4 unidades en cinco encuentros disputados.

Te puede interesar: ¡Se acercan a la Liguilla! Atlético de San Luis consigue su segunda victoria consecutiva al derrotar 1-0 al Atlante