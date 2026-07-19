Cuál es la estatura de Lionel Messi: todo lo que debes saber del astro argentino

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está llegando a su fin y este domingo en la ciudad de Nueva York, España y Argentina se miden por el trofeo. En este sentido, uno de los jugadores que se ganan los reflectores de todos los aficionados es Lionel Messi, deportista que pretende alcanzar la gloria. ¿Cuánto mide y cuáles son otros datos que debes saber?

Messi tiene 39 años y nació en la ciudad de Rosario. Ha jugado en España, Francia y Estados Unidos en una carrera muy galardonada en un hombre que mide 1.70 metros.

De acuerdo a información suministrada en el sitio web de Transfermarkt, Leo tiene un valor en el mercado cercano a los 15 millones de euros y actualmente está vinculado con el Inter Miami, franquicia que juega en la MLS.

Se debe mencionar que en la actual edición del certamen internacional ha podido festejar en ocho oportunidades, cifra con la cual, pudo superar la marca que previamente le perteneció a Miroslav Klose.

¿Qué dijo Messi durante la previa a la gran Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

En un encuentro realizado en el Fanatics Fest el capitán del conjunto argentino aseguró. "Crecimos jugando al fútbol con muchas ganas de siempre jugar. Somos un grupo competitivo que siempre quiere ganar, más allá de que el rival también juega", apuntó.

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Adicionalmente tuvo tiempo para referirse a uno de los jugadores más representativos del rival. "Lamine es un grandísimo jugador que he seguido mucho porque juega un club que amo mucho, tiene la oportunidad de conseguir algo histórico y nosotros intentaremos que no sea en esta ocasión”, indicó.

“Tiene todo para dominar el fútbol en los próximos años, es uno de los mejores jugadores del mundo”, puntualizó el jugador que buscará consagrarse con el campeonato en la edición 2026 de la justa internacional.

