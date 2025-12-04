Cadillac apuesta millones para lucir en el Super Bowl

Cadillac F1, Checo Pérez y el Super Bowl 2026 son tres conceptos que, combinados, garantizan atención global. Y la marca estadounidense lo sabe. Por eso decidió lanzar la presentación oficial de su livery de Fórmula 1 2026 en el evento deportivo más visto del planeta. Pero mostrar el auto de Sergio “Checo” Pérez en horario estelar no será nada barato: la inversión supera los 7 millones de dólares por un solo comercial.

La estrategia confirma que Cadillac no solo quiere entrar a la Fórmula 1: quiere hacerlo por la puerta grande, dando un golpe mediático que la coloque al nivel de las grandes escuderías. Y en cuestiones de marketing deportivo, no hay vitrina más poderosa que el Super Bowl.

¿Cuánto paga Cadillac por su anuncio en el Super Bowl 2026?

Invertir en un comercial del Super Bowl es casi tan competitivo como la Fórmula 1. Un espacio de apenas 30 segundos cuesta entre 7 y 8 millones de dólares, cantidad que Cadillac desembolsará para presentar el diseño del auto que conducirán Checo Pérez y Valtteri Bottas en 2026.

La cifra tiene lógica: el juego de la NFL atrae a más de 100 millones de espectadores, sin contar el alcance digital que multiplica la visibilidad en plataformas sociales. Además, los comerciales del Super Bowl ya son parte de la cultura estadounidense: cada año marcan tendencias, generan conversación viral y posicionan marcas durante meses.

Para Cadillac F1, este gasto es una inversión estratégica en su debut dentro de la Fórmula 1 2026, un campeonato que promete ser el más mediático de la historia por su expansión en Estados Unidos.

Por qué Cadillac usa el Super Bowl para impulsar su F1 2026

En su anuncio, la compañía destacó que el Super Bowl simboliza un cruce perfecto entre deporte, entretenimiento y narrativa, tres elementos clave para introducir una marca nueva dentro del ecosistema de la F1.

Además, el gasto millonario no afecta el límite presupuestario de la FIA, que para 2026 será de 215 millones de dólares. Esto permite que Cadillac invierta agresivamente en publicidad sin comprometer su desarrollo técnico.

La presentación oficial del livery será el 8 de febrero de 2026, un día antes de la fecha elegida por Aston Martin y un mes después de Red Bull y Racing Bulls. Cadillac busca así un escenario único, de máxima atención mediática… y con Checo Pérez como rostro principal.