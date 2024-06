Cuartos de Final Copa América 2024: Fechas, horarios, y dónde ver en vivo por TV Azteca

Los primeros invitados a la Copa América 2024 se comienzan a definir, en los próximos días se disputará la jornada 3 que promete varias sorpresas. Mientras Argentina cumple con su etiqueta de favorita, Brasil no ha logrado despertar, mientras que la Selección Mexicana podría quedar fuera si no derrota a Ecuador. Por ese motivo, aquí te dejamos los detalles para que no te pierdas los cuartos de final que serán transmitidos por TV Azteca.

Gol de Jhon Córdoba: Colombia 3-0 Costa Rica | Copa América 2024 | Fase de Grupos

Los que ya están clasificados a cuartos de final

Argentina, actual campeona de la Copa América, fue la primera selección que se clasificó a los cuartos de final. La albiceleste que lidera Lionel Messi se colocó líder del Grupo A tras ganar los dos primeros partidos, y aún le queda el duelo ante Perú. En el Grupo B, aunque México era la favorita, los de Jaime Lozano no lograron cumplir con esta etiqueta, y Venezuela fue la sorpresa que se coló líder y ya está en cuartos de final.

En el Grupo C Uruguay sumó su segunda victoria y ya está en cuartos de final, lo mismo ocurrió con Colombia en el Grupo D.

Fechas, horarios y dónde ver los cuartos de final de la Copa América

Los equipos que competirán por un boleto a la semifinal iniciarán su actividad el jueves 4 de julio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. En este duelo Argentina enfrentará a la selección que quede segunda en el Grupo B, podría ser México. El partido será transmitido a través de Azteca 7 y podrás seguirlo en todas las plataformas de Azteca Deportes.

El segundo duelo será el viernes 5 de julio a las 19:00 horas, y en este duelo se enfrentará el primero del Grupo B, Venezuela, ante el segundo del Grupo A.

El tercer encuentro de cuartos de final será el sábado 6 de julio a las 16:00 horas, y se enfrentará el primero del Grupo C, Uruguay, ante el segundo del Grupo D.

Mientras que el último duelo será el mismo sábado pero a las 19:00 horas, y se medirá el primero del Grupo D, Colombia, ante el segundo del Grupo C.

Los partidos de cuartos de final de la Copa América 2024, serán transmitidos a través de Azteca 7 y podrás seguirlos en todas las plataformas de Azteca Deportes.

