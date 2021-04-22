Cuatro jugadores empatan la punta en Gran Canaria

El danés Joachim Hansen, el francés Robin Roussel, el neerlandés Joost Luiten y el alemán Maximilian Kieffer comparten liderato en el Gran Canaria Lopesan Open, torneo correspondiente al European Tour, luego de presentar una tarjeta de 63 golpes (-7) en una primera ronda en la que el español Alejandro del Rey (-6) acabó en el top-10 del tablero.

Maximilian Kieffer se recuperó de su derrota por la vía del desempate en Austria para unirse a Hansen, Luiten y Roussel. El alemán jugó cinco hoyos extra antes de perder ante John Catlin en Atzenbrugg, pero sólo cuatro días después volvió a estar en lo más alto de una tabla de clasificación tras sacar un 63 en Meloneras Golf.

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Hansen, que consiguió su primer título el pasado año en el Abierto de Joburg, fue el único de los líderes que completó el recorrido de Gran Canaria sin fallos y con un registro de 5 birdies y un águila. Sin embargo, fue Luiten, que cuenta con seis victorias en su palmarés, quien rubricó la acción más espectacular del día al anotar un hoyo en uno.

"Fue perfecto, justo lo que quería salir y hacer. Un comienzo perfecto, jugué bien, mantuve la pelota en juego, pegué muchos greens y metí algunos putts. Jugué hermoso hoy, así que espero con ansias los siguientes días", dijo el neerlandés.

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A un golpe de la cabeza, se situó el malagueño Alejandro Rey, que sumó ocho birdies, un águila y cometió un bogey y un doble bogey junto con el trío inglés Richard Bland, Ben Evans y Matt Ford, el holandés Wil Besseling, el escocés Scott Jamieson y el estadounidense Julian Suri.

As it stands after a low scoring opening round at the #GranCanariaLopesanOpen — The European Tour (@EuropeanTour) April 22, 2021

También vencieron al campo los españoles Rafa Cabrera (-5), Pablo Larrazábal y Borja Virto con -4, Iván Cantero y Álvaro Quirós con -3, Gonzalo Fernández Castaño (-2), Jorge Campillo, Alfredo García-Heredia, Adri Arnaus, Sebastián García y Óscar Sánchez con -1.

