Regresa el público al U.S. Open y el U.S. Women’s Open

Un año después de que los dos abiertos nacionales de la USGA se jugaran sin espectadores debido a la pandemia, el organismo rector anunció este lunes que planea reabrir sus puertas al público en general, aunque de forma limitada, para el U.S. Open y el U.S. Women’s Open en California.

Ambos campeonatos principales contarán con un “número limitado de fanáticos”. Los asistentes deberán llevar máscaras, respetar el distanciamiento social y mostrar una prueba de vacunación o un resultado negativo en las pruebas para poder acceder a los torneos. El público de fuera de California tendrá que mostrar una prueba de vacunación al menos 14 días antes de cada torneo.

El U.S. Women’s Open se llevará a cabo del 3 al 6 de junio en el Olympic Club, mientras que el U.S. Open se realizará dos semanas después, del 17 al 20 de junio, en Torrey Pines.

Te puede interesar: Lydia Ko vuelve a la victoria en el Lotte Championship

"El año pasado, extrañamos la energía que los fanáticos aportan a nuestros campeonatos del Abierto de Estados Unidos", dijo John Bodenhamer, director de campeonatos de la USGA.

A limited number of tickets for the #USOpen at @GolfTorrey will be made available to fans starting Monday, April 26.



Tap below for more information. — U.S. Open (USGA) (@usopengolf) April 19, 2021

"Estamos agradecidos con nuestros funcionarios locales y estatales de salud y seguridad en California por estar en condiciones de dar la bienvenida a algunos fanáticos este año para presenciar a los mejores jugadores del mundo compitiendo por estos prestigiosos campeonatos, mientras trabajamos para mantener la salud y la seguridad de todos involucrados".

Te puede interesar: Candidatos para ganar el Zurich Classic en TPC Louisiana

El PGA Championship, que se celebrará del 20 al 23 de mayo en Kiawah Island, Carolina del Sur, permitirá la entrada de 10 mil aficionados por día. El PGA TOUR ha disputado varios eventos con menos afluencia de público este año, mientras que el Masters también recibió recientemente una asistencia limitada de espectadores.

En contraste, el LPGA Tour no permitió la entrada de espectadores en el ANA Inspiration, primer Major de la temporada para las damas, que se celebró a principios de abril en California. Además, no ofrece boletos de admisión general desde que la gira reanudó su competencia en julio pasado.

