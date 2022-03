Se ha perdido la identidad del americanismo: Cuauhtémoc Blanco

México. Uno de los máximos ídolos del equipo del América, su legendario número ‘10’ Cuauhtémoc Blanco habló sobre la situación que vive la escuadra azulcrema en esta temporada Clausura 2022 donde se encuentra en el puesto número 16 (penúltimo de la tabla) con cinco unidades.

La Barra Libre con David Medrano | No apto para americanistas | Parte 1

‘Cuau’ afirma que para que haya un verdadero cambio no solo hay que quitar al director técnico argentino, sino a las altas esferas, como el presidente del equipo.

Te puede interesar: Marchesín podría quitarle el puesto a Memo Ochoa

“Los resultados hablan por sí solos, al final de cuentas debes de hacer una reestructuración en el América, no nada más Solari sino los que están alrededor, porque al final de cuentas también tiene mucho que ver el que es presidente (Santiago Baños), aunque le duela, pero es una realidad, porque al final de cuentas tú haces las contrataciones”, declaró Cuauhtémoc Blanco en entrevista para Fox Sports.

El exjugador de la Selección Azteca declara que al conjunto de las Águilas le hace falta liderazgo por lo que ha perdido su identidad.

Te puede interesar: América y Cruz Azul dejarían el Estadio Azteca

“Se ha perdido la identidad del americanismo ahí adentro. Antes salían jugadores de las fuerzas básicas del América ahora ya no hay, ahora hay puro extranjeros y antes solo reforzabas con tres o cuatro [...] Yo no veo un equipo con ganas de salir adelante, de sacar el carácter. De broma yo lo digo, denme 20 minutos de jugar”, afirmó Blanco.

Cuauhtémoc Blanco afirma que Sebastián Córdova perdió el piso

Cuauhtémoc también tuvo palabras sobre la salida de Sebastián Córdova del América, luego de que el ahora jugador de Tigres llevara el número 10 en el equipo de Coapa, y añadió que el futbolista perdió el piso por un par de buenas actuaciones, aunque le faltó constancia.

“No me gusta decirlo, no lo quise hacer, se me hace un buen jugador, pero las personas pierden el piso, el chavo es muy bueno; aquí en el futbol se llama ser constante. Un chavo mete un gol a los dos o tres partidos y los medios tienen la culpa porque los elevan y se sienten los dioses”, agregó el gobernador de Morelos.