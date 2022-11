Cuauhtémoc Blanco: “Ellos llevan a Messi, nosotros a Chucky”

La Selección Mexicana se encuentra en Qatar 2022 para comenzar el proceso de adaptación de cara al duelo que mantendrá contra el equipo de Polonia, rival que llegó a tierra mundialista escoltado desde los aires. El duelo ante los europeos será el próximo 22 de noviembre, por lo que, para Cuauhtémoc Blanco será fundamental obtener un resultado contundente en el debut para ganar en confianza.

El ex futbolista histórico de la Selección Mexicana señaló la importancia de competir con personalidad en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y aseguró que, aunque Argentina tiene a su gran figura Lionel Messi, el equipo nacional también cuenta con sus argumentos para competir y hacer un buen papel.

Las palabras de Cuauhtémoc Blanco sobre la Selección Mexicana

Si hubo un futbolista con la personalidad de aparecer en los momentos importantes con la Selección Mexicana fue Cuauhtémoc Blanco, marcó en el Mundial del 98, 2022 y 2010 respectivamente. El ex delantero del América habló en entrevista ante los medios de la importancia de ganar el primer partido y recordó que el equipo azteca cuenta con las armas suficientes para vencer a una potencia como Argentina.

“Ganarle a Polonia es fundamental porque vas motivado al siguiente partido que es Argentina, imagínate ganarle a Argentina, sería un paso muy importante. Ellos llevan a Messi, pero nosotros llevamos a Chucky. Aquí hay que ver las debilidades de los argentinos y polacos y aprovecharlas. El primer partido es muy importante porque si no ganas prácticamente estás fuera”, aseguró.

Al mismo tiempo, Cuauhtémoc Blanco reconoció que el desempeño futbolístico de los dirigidos por el Tata Martino no es el más favorable, sin embargo, sabe que una vez inciando Qatar 2022 el nivel será el esperado.

“Lo único que les deseo es que les vaya bien, no han estado jugando bien, pero cuando empieza lo bueno ellos se ponen las pilas y tratan de hacer lo mejor posible. A los polacos, argentinos y árabes no los vamos a cargar, tenemos dos piernas y dos ojos y jugarles de tú a tú", aseguró Cuauhtémoc Blanco.

Por último, ‘El Temo’ recordó su sentimineto cuando se ponía la camiseta verde, y a ilusión que le representaba.

“Ojalá se pongan las pilas desde el primer minuto, que se diviertan, yo cuando jugué los tres Mundiales me divertía, me la pasaba increíble con responsabilidad en la cancha, trataba de hacer lo mejor posible porque sabía que representaba a mi país y mucha gente me estaba viendo”, recordó Cuauhtémoc Blanco.