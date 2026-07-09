Así estará conformado el cuerpo técnico de Rafael Márquez para dirigir la Selección Mexicana

Tras confirmarse la llegada de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana, comenzaron a surgir versiones sobre quiénes integrarían su grupo de trabajo para iniciar el nuevo proceso mundialista.

De acuerdo con diversos reportes de la prensa deportiva, el cuerpo técnico estaría conformado por históricos del futbol nacional y personas de confianza del nuevo entrenador, una combinación que buscaría darle continuidad al proyecto rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030. Sin embargo, hasta el momento la FMF no ha anunciado oficialmente a los integrantes del equipo de trabajo.

Rafael Márquez tiene un gran experiencia en el futbol

Así estaría conformado el cuerpo técnico de Rafael Márquez

Según los reportes publicados en las últimas horas, el grupo de trabajo sería el siguiente:



Rafael Márquez – Director técnico.

– Director técnico. Andrés Guardado – Auxiliar técnico.

– Auxiliar técnico. Alfredo Talavera – Entrenador de porteros.

– Entrenador de porteros. Vidal Paloma – Auxiliar técnico.

La posible incorporación de Guardado y Talavera ha despertado expectativa entre la afición, ya que ambos fueron referentes de la Selección Mexicana durante su etapa como futbolistas y conocen de primera mano la exigencia de representar al país en una Copa Mundial.

Si estos nombres terminan confirmándose, Rafael Márquez estaría acompañado por un grupo con amplio recorrido dentro del futbol mexicano e internacional. Andrés Guardado ya formó parte del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre tras anunciar su retiro como jugador, mientras que Alfredo Talavera también cuenta con una larga trayectoria defendiendo la portería de la Selección Mexicana.

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Por ahora, la integración del cuerpo técnico sigue siendo información atribuida a diversos reportes periodísticos, por lo que habrá que esperar el anuncio oficial de la Federación Mexicana de Futbol para conocer quiénes acompañarán a Rafael Márquez en el camino hacia el Mundial de 2030.

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