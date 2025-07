La curiosa historia del mexicano que jugaba en Tigres, pasó desapercibido y hoy busca carrera en Sudamérica

Miguel Ortega es el jugador mexicano que decidió abandonar la Liga BBVA MX en este mercado de fichajes para probar suerte en una liga de Sudamérica. El portero surgió de las fuerzas básicas de Pumas UNAM, pero terminó su formación en Tigres de la UANL, sin embargo, su paso por el futbol mexicano no es recordado. Mientras tanto, Toluca deberá tomar recaudos de este jugador de Tigres previo al partido del Torneo Apertura 2025.

Resulta que Miguel Ortega no ha tenido muchas oportunidades dentro de la Liga BBVA MX. El portero mexicano solía jugar para la división Sub 20 y Sub 23 de Tigres , y es que en el club universitario apenas suma 4 partidos en Primera División, uno en el Apertura 2019, dos en el Apertura 2020 y uno en el Apertura 2022. Con Tijuana jugó 3 partidos en el Torneo Clausura 2025 y ahora llegó a Llaneros FC de Colombia.

@ClubLlanerosFC Miguel Ortega, ex Tigres, jugando para Llaneros FC

Miguel Ortega fichó por Llaneros FC para disputar el Torneo Clausura 2025 de Colombia, donde ya fue titular en las primeras 3 jornadas de la competición. Cabe destacar que Ortega es un guardameta con 30 años de edad y solamente disputó 7 partidos en la Primera División antes de llegar al futbol colombiano. Sin embargo, en sus primeros 3 encuentros con la playera de Llaneros, solamente recibió un gol.

¿Cuál es el valor de mercado de Miguel Ortega tras salir de Tigres?

En estos momentos, Miguel Ortega se encuentra en su máximo histórico y es que según Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias, su precio es de 200 mil euros. No obstante, este valor lo mantiene desde el año 2020, ya que desde ese entonces su precio no ha variado mucho. Ahora con 30 años es titular en la Liga Colombiana y buscará encontrar su mejor versión.

¿Cuántos títulos ganó Miguel Ortega en la Liga BBVA MX?

Si bien no tuvo participación en Tigres, el guardameta mexicano ganó 5 títulos allí. A nivel local, supo ser campeón de la Liga BBVA MX en dos ocasiones, una en 2017 y la otra en 2019. También obtuvo el Campeón de Campeones del año 2018. Por otro lado, a nivel internacional también festejó, pues fue ganador del Campeones Cup del año 2018 y campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf en el año 2020.