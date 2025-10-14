Las curiosidades de Cabo Verde que siempre quisiste saber: el nuevo e inédito invitado al Mundial 2026

Cabo Verde se clasificó al Mundial de Norteamérica 2026. Para sorpresa de todos, el país africano venció a Camerún y eso le dio el pase a la justa que se celebrará el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá. Un informe elaborado por Freedom House asegura que Cabo Verde es el país más democrático de África. Está formado por 10 islas y 3 islotes.

Aún quedan lugares vacantes para clasificar al Mundial 2026. Este país africano sorprendió al mundo al conseguir por primera ocasión su pase al torneo más importante a nivel de selecciones en el orbe. Cabo Verde tiene muchas curiosidades que comenzarán a salir tras su boleto asegurado. A su selección también se le conoce como Tiburones. Dailon Livramento fue el futbolista que le dio el pase con su gol. Actualmente son dirigidos por Pedro Leitão Brito.

La artista más conocida en el mundo y nacida en Cabo Verde es Cesária Évora. Difundió la morna, el género musical original de esa nación. La lengua natal del país africano es el portugués. Sus islas estuvieron deshabitadas hasta mediados del siglo XV. En 2018, Praia de Santa Mónica fue catalogada como una de las playas más hermosas del mundo. También posee 350 días de sol al año. Su bandera tiene un fondo azul y 10 estrellas que simbolizan el océano y el cielo.

Un pase soñado al Mundial 2026

Pedro Leitão Brito, entrenador de Cabo Verde, al término del partido ante Camerún y después de conseguir su pase a la justa que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, no pudo ocultar su emoción y lo importante que es para su nación conseguir un logro tan significativo en la historia.

“Ahora mismo, todo está en nuestras manos. Cuando era jugador o asistente, sentíamos que éramos pequeños. Hoy hemos demostrado que podemos enfrentarnos a cualquier equipo, incluso a aquellos que tienen mejores condiciones que nosotros”, señaló el timonel.