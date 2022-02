Daft Punk emite concierto especial en Twitch a un año de su separación

A un año de su separación Daft Punk está de celebración, pues para conmemorar el 25 aniversario de su primer álbum, Homework, organizaron un evento especial en Twitch.

A través de la plataforma de directos, se transmitió en vivo un concierto que se llevó a cabo el 12 de diciembre de 1997 en el Mayan Theatre de Los Ángeles, el recital formó parte de la gira mundial, Daftendirektour, el primer tour del dúo francés de música electrónica.

Durante la emisión del concierto que tuvo una duración de 1 hora y 47 minutos, el canal de Daft Punk en Twitch alcanzó más de 150 mil usuarios simultáneos.

Y es que durante el día con fecha del 02/02/2022, se especuló sobre un posible regreso de Daft Punk, pues el día comenzó con publicaciones en las redes sociales del grupo que se separó en 2021.

Durante el año pasado, la exitosa agrupación francesa sorprendió al mundo de la música al anunciar su separación definitiva. Fue mediante un video titulado ‘Epílogo’, en el que se dio a conocer el fin de un grupo que lideró la música electrónica a lo largo de 28 años con canciones como One More Time, Get Lucky o Harder, Better, Faster, Stronger. Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter continúan siendo un fenómeno, pues el día de ayer fueron tendencia en gran parte del mundo tras su transmisión en Twitch.

Daft Punk lanza edición especial de su primer álbum

Como parte de la celebración del lanzamiento de su primer disco, la agrupación lanzará una edición de lujo de ‘Homework’. Esta nueva versión incluirá nuevos remites que no estaban disponibles.

Mediante el sitio web oficial del grupo, el vinyl edición especial por el 25 aniversario está disponible en preventa.

