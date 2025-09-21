¡Entre lágrimas! Jugador CLAVE del América sería BAJA el resto del Apertura 2025

Al minuto 21 del primer tiempo del Rayados del Monterrey vs América, André Jardine tuvo que hacer su primer cambio del partido pues Dagoberto Espinoza sufrió una fuerte lesión que lo haría perderse lo que queda del Apertura 2025.

El futbolista salió en el carrito de asistencia entre lagrimas, con las imágenes del movimiento que tuvo su rodilla, expertos en futbol han detallado que se trataría de una ruptura de ligamentos.

Te puede interesar: Rayados de Monterrey 1-0 América: ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX hoy sábado 20 de septiembre

Su lesión fue el minuto 21, de inmediato pidió la asistencia médica y sus compañeros el cambio, por lo que el propio futbolista sintió la gravedad de la lesión. En su lugar entró Kevin Álvarez.

⏱️ 25' | Monterrey 1 vs. 0 América

Cambio del América pic.twitter.com/Msygq2y5wP — Club América (@ClubAmerica) September 21, 2025

Dagoberto Espinoza tendrá que hacerse estudios

El conjunto del América hará los estudios correspondientes para determinar la gravedad de la lesión de Dagoberto Espinoza.

En caso de que se confirme la ruptura de ligamentos, se perdería lo que queda del Apertura 2025 al ser una lesión de la que tardan en recuperarse más de cinco meses los futbolistas.

André Jardine tendrá una sensible baja sea cual sea la lesión de Dagoberto Espinoza pues se encontraba disputando su séptimo juego como titular en el Apertura 2025. Su actuación había convencido al DT y ahora con su lesión, tendrá que poner a alguien más en un América que también tiene la baja de Jonathan dos Santos y Henry Martín.

