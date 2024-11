Los Dallas Cowboys perderían a Dak Prescott el resto de la temporada

Lo de los Dallas Cowboys venía mal desde antes de iniciada la temporada 2024 de la NFL, ahora el panorama se ha complicado todavía más con la lesión de tendón de la corva al quarterback Dak Prescott. Se reportó este domingo que el veterano lanzador buscará otras opiniones antes de someterse a una cirugía que parece inminente y que lo alejaría de los emparrillados hasta 2025.

El próximo lunes el mariscal de campo visitará a un especialista antes de tomar la decisión, las personas cercanas a la situación se inclinan a pensar que el quirófano es inevitable, por lo que Cooper Rush tomaría las riendas de la ofensiva el resto de la campaña. El sustituto entró al campo en Atlanta frente a los Falcons durante el último cuarto después de que Prescott sintiera molestias.

Gol de Guillermo Martínez: Mazatlán 0-1 Pumas | Jornada 17 del Apertura 2024

Te puede interesar: Javier Aguirre, hace ajuste en convocatoria y tiene nuevo llamado para enfrentar a Honduras

Durante la semana se informó que parte de la corva se desprendió del hueso, lo que ha llevado a miembros del equipo a declarar públicamente que no esperan verlo de vuelta en lo que resta de trayecto. Debemos recordar que el quarterback es el jugador mejor pagado de la liga, por lo que es probable que el equipo no esté dispuesto a poner en riesgo su mayor inversión en una temporada que no parece ir a ningún lado.

Se esperaba que los Cowboys colocaran a Prescott en la lista de lesionados este sábado, sin embargo, no fue el caso. Lo anterior significa que en caso de hacerlo en los próximos días, el egresado de Mississippi State se perdería por lo menos los siguientes cinco cotejos y podría volver el 15 de diciembre cuando se midan a los Carolina Panthers.

Los Vaqueros tienen marca de 3-5 rumbo al choque divisional ante los Philadelphia Eagles el domingo en casa, en donde no han podido ganar todavía. Dallas ha perdido sus pasados tres juegos.

Los números de Cooper Rush como quarterback de los Cowboys

Desde que llegó a los Dallas Cowboys como novato agente libre en 2017, Cooper Rush ha iniciado seis juegos para la ‘estrella solitaria’, ganando cinco y perdiendo uno. Ha lanzado para mil 786 yardas, nueve touchdowns y seis intercepciones.

Te puede interesar: VIDEO: El IMPACTANTE golpe por el que expulsaron a un jugador de Miami