Dallas Cowboys quedan cegados gracias a Jerry Jones y el sol

En la NFL los Cowboys de Dallas siguen haciendo noticias a pesar de su pésima temporada que lleva récord de 3-6 y cinco derrotas consecutivas en casa. Últimamente, en el partido divisional ante sus rivales los Philadelfia Eagles, hubo polémica porque en una jugada que parecía touchdown garantizado, su receptor CeeDee Lamb pareció bajar los brazos y perder de vista la bola que iba en el aire directo hacia él. En cuanto se acabó la jugada hizo una seña hacia sus ojos como para decir que no podía ver. Después del partido aclaró que sí, la razón por la que no recibió el touchdown fue debido al sol que lo dejo cegado.

“No podía ver la bola, para nada,” agregó, “Sí, fue el sol mil por ciento.”

No es la primera vez que el sol le causa problemas a los Cowboys en su propio AT&T Stadium en Arlington. Durante su derrota contra los Lions también causó que mariscal, Dak Prescott, no pudo ver claro y se notó durante la transmisión del partido. El estadio también es conocido como Jerry World o Mundo de Jerry debido al nombre del dueño de los Dallas Cowboys, Jerry Jones. El edificio fue construido para que el sol alumbre el estadio cuando vaya bajando por unas vitrinas gigantes que mira hacia al horizonte oeste. Esto causa que cuando los Cowboys juegan partidos de medio día en casa, que son la mayoría de sus partidos como anfitriones, los jugadores no puedan ver nada.

El estadio aún no tiene instaladas cortinas para las ventanas enormes y en una entrevista el martes después de su decepcionante partido, Jerry Jones aclaró que no tiene pensado hacer cambios a su estadio.

“De todas las cosas que necesitamos mejorar (como equipo), eso está casi hasta el fondo de la lista… ¿Quieren que tumbemos tode el estadio y construyamos uno nuevo?,” dijo entre risas.

Parece que aficionados de los Cowboys, y los jugadores también, van a tener que seguir sufriendo del lamentable diseño arquitectural del estadio que costo $1.3 billones de dólares. El siguiente partido en casa de los Cowboys es el 24 de noviembre y también va a ser jugado entre medio día y la tarde. A ver si otra vez juega una parte clave el sol en ese partido.

