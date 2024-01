Christian Martinoli explota contra los Cowboys tras la derrota ante los Packers

¿Este era el año para Dallas? La afición de los Cowboys estaban muy emocionados luego de los resultados que los acompañaron durante toda la temporada, sobre todo por recibir el primer duelo en casa, las esperanzas ante los Packers estaban en lo más alto.

El golpe de realidad fue duro, pues Jordan Love comandó a Green Bay, y tras un gran duelo del quarterback y del corredor Aaron Jones, los de la Estrella Solitaria se quedaron en el camino, para pensar en el siguiente año, y muy seguramente replantearse el camino que tomará la plantilla de Jerry Jones la próxima temporada.

Así es el formato de la NFL | Ritualízate con Andy Sola | Capítulo 10

Te puede interesar: Los Texans destruyeron a los Browns en la ronda de comodines de la NFL

Christian Martonoli explota contra los Cowboys



Al final el marcador no quedó con tanta diferencia, fue pizarra de 48-32, pero también por las facilidades que dieron los Packers al final del encuentro, que solo hizo más decoroso el resultado final, pero que dejó mucha molestía en la afición de la franquicia.

Uno de los fieles seguidores a los Cowboys es nuestro Deus de la narración, Christian Martinoli, fue uno de los seguidores del equipo que no pudo más y arremetió contra lo visto en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas. “Que se vayan todos. Vendan al maldito equipo. Basta”, puso en su cuenta de twitter.

Que se vayan todos. Vendan al maldito equipo. Basta. 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 — Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) January 15, 2024

Te puede interesar: Definido el primer partido de la Ronda Divisional | Playoffs NFL 2023

Con esto ya son 28 temporadas en las que Dallas no consigue el título de la NFL, pero no solo eso, son campañas en las que no han llegado ni a la Final de la Conferencia Nacional, y normalmente pasa como este domingo ante los Packers, después de una gran temporada, los fantasmas del pasado, de las eliminaciones los invaden y se quedan en el camino.

Ahora, Green Bay jugarán en la Ronda Divisional contra los 49ers, el mejor equipo de la NFC, luego de terminar en el primer lugar; el duelo será el próximo fin de semana, en el Levi’s Stadium, en Santa Clara.