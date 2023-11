Emotivo regreso de Damar Hamlin a Cincinnati tras casi perder la vida ahí

Poco más de 10 meses tras sufrir un paro cardíaco sobre su campo, el safety de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, volverá al Paycor Stadium de Cincinnati cuando su equipo se mida a los Bengals el domingo por la noche. Más allá de ser un gran encuentro para cerrar la jornada dominical de la Semana 9 de NFL, el juego tendrá una carga emocional que pocas veces vemos en la liga de las tackleadas.

Hamlin fue prácticamente revivido por los servicios médicos luego de hacer una tackleada rutinaria durante un partido en enero que finalmente fue suspendido tras los desafortunados hechos. El jugador viajó en ambulancia a un hospital de la ciudad reina y permaneció allí algunos días, según reportes, en cuanto recuperó el conocimiento preguntó si su equipo había ganado el juego.

Resumen Puebla 5-4 León | Jornada 16 Apertura 2023

Te puede interesar: América mantiene el paso firme: golea a Xolos en el Estadio Azteca

El largo camino a la recuperación rindió sus frutos cuando el joven atleta egresado de la Universidad de Pittsburgh recibió el visto bueno de los médicos para volver a los emparrillados. No solo eso, el profundo tuvo un buen campamento de entrenamiento que redituó en un puesto dentro del roster de los Bills. A pesar de que no ha jugado mas que un partido, la victoria de Buffalo sobre Miami en la Semana 4, su presencia dentro del vestidor es suficiente motivación para sus compañeros.

“Por mucho que quiera ser una superestrella, no me gustan los reflectores. No me gusta toda la atención que conlleva, positiva o negativa”, mencionó recientemente Hamlin. “Pero estoy aquí de pie frente a ello y estoy liderando la carga, y estoy súper emocionado de seguir haciéndolo”, concluyó.

¿A qué hora juegan los Bengals contra los Bills?

Los Bills de Buffalo viajan al campo de Cincinnati con el deseo de vencer a los Bengals en el tradicional Sunday Night Football. Los locales vienen de vencer contundentemente a San Francisco en la bahía, mientras la visita se sobrepuso a Tampa Bay en casa en un encuentro disputado en jueves por la noche. El cotejo arrancará a las 19:20 horas, tiempo del centro de México.

Te puede interesar: El jugador de la Liga BBVA MX que podría llegar a la Juventus