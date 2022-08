El acuerdo que tendría Dani Alves con Andrés Lillini para jugar

El bombazo del futbol mexicano tendría un acuerdo con su entrenador. Dani Alves llegó hace apenas una semana a la Liga BBVA MX y ya suma 180 minutos jugados con los Pumas, a pesar de no tener una pretemporada en forma como el resto del equipo.

El brasileño todavía no sabe lo que es una victoria con el conjunto auriazul, pues en el par de encuentros que ha disputado han empatado: primero, rescataron la igualada ante Mazatlán, en el debut de Alves; y en la Jornada 6 dividieron puntos frente a los Rayados, ambos duelos disputados en el Estadio Olímpico Universitario.

Zague fue el “culpable” de la llegada de Dani Alves

El trato que tendrían Dani Alves y Andres Lillini

Don Deivid compartió en el programa de Los Protagonistas el trato que tendría el futbolista con más títulos en la historia de este deporte y Andrés Lillini, entrenador del conjunto del Pedregal, de jugar los 90 minutos en todos los partidos.

“No hay un contrato, pero como parte del convencimiento para que el brasileño viniera a jugar a Pumas. ‘Yo voy, pero uno: en los primeros partidos no me pueden poner de lateral derecho porque no estoy físicamente y quiero jugar el mayor tiempo posible para ponerme al 100 a la brevedad’, de esta forma Dani Alves va a jugar los próximos 90 minutos hasta que el pida el cambio”, aseguró nuestro insider.

Los próximos partidos para Dani Alves y los Pumas

El calendario de los universitarios, para el mes de agosto, parece una pesadilla, pues tendrán seis duelos en 20 días. Este domingo 7, estarán en España para medirse al Barcelona por el trofeo Joan Gamper.

El 13, se enfrentarán al América en el Clásico Capitalino en CU; el 18 ante el Atlético San Luis, como visitantes; regresarán a casa para el domingo 21 verse las caras con Santos, tres días más tarde reciben a Tigres; y cierran el octavo mes del año contra Chivas, en el Estadio Akron, el 27.