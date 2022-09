Dani Alves pide a los mexicanos que se apoyen entre sí y no se ataquen

Tras casi 2 meses en México, Dani Alves parece que le ha tomado un cariño importante al país y a la gente, donde ahora ha lanzado un mensaje ‘poderoso’, ya que le pide a toda la afición en general ‘que se apoyen y no nos ataquemos entre nosotros’, pues cree que debería haber más unión.

Hay un dicho popular que enuncia que ‘el peor enemigo de un mexicano, es otro mexicano’, mismo que parece que a Dani Alves no le gusta del todo, pues hablando a nivel de afición, clubes y futbolistas, cree que todos los aztecas deberíamos apoyarnos.

La travesía y gloria europea de Dani Alves hasta llegar a Pumas

El mensaje de Dani Alves para los mexicanos

Hablando en entrevista con ‘Hugo Sánchez’, Dani Alves defendió tanto a la Liga BBVA MX, como a los futbolistas mexicanos y la cultura en general, pues comenta que entre residentes del país debería haber más unión, donde extranjeros pueden decir lo que sea, pero la gente azteca no tendría que atacarse.

“Me gustaría que los mexicanos no permitieran que se volteen entre sí, es la sensación que yo tengo. Me gustaría que los mexicanos no se volteen para ustedes mismos, que valoren su cultura y su futbol. No lo hagan, dejen que el mundo lo haga, pero ustedes no”, dijo el brasileño.

Además de esto, Dani Alves le dio una importancia muy alta a la Liga BBVA MX, pues considera que, pese a que no le ha ido del todo bien, tiene todo para ir al Mundial de Qatar 2022, por lo que pide que se valore más nuestro futbol.

“Me gusta desafiarme porque todo el mundo me decía: ‘Vas a México y el ¿Mundial?’, y yo decía: ‘¿Quien dice que yo no puedo ir a México y también ir al Mundial?’. Mi historia la escribo yo, no las opiniones de los demás. Yo vine a México porque mi alma y me deseo me guía para allá", comentó.