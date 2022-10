Dani Alves compara el futbol mexicano con esta liga

Dani Alves se encuentra entrenando con el Barça Atlétic, dirigido por el mexicano Rafa Márquez, para seguirse preparando rumbo al Mundial de Qatar 2022 y ganarse un lugar en la convocacotaria de la Selección de Brasil, luego de que quedara fuera de la Liguilla con Pumas.

En este momento previo a la Copa del Mundo, el defensa brasileño se dio tiempo para hablar de su experiencia en el futbol mexicano en los últimos meses y lo comparó con un torneo sudamericano e incluso, lo puso al mismo nivel.

La travesía y gloria europea de Dani Alves hasta llegar a Pumas

“México y Brasil son lo mismo y ellos (los críticos) consideran ligas diferentes. No sé por qué, porque estuve en las dos y sé que es lo mismo”, declaró en entrevista para el medio brasileño UOL.

Además, el exjugador del Barcelona y Juventus hizo un balance de sus actuaciones durante el torneo Apertura 2022, en el que, a pesar de que Pumas no clasificó a la Liguilla, se sintió cómodo por su desempeño individual.

“Por el poco tiempo que tuve creo que el rendimiento individual fue bueno, aunque el colectivo no. Llegué y a los tres días ya estaba jugando. No hice pretemporada, no sabía bien y en dos meses pasó todo. Sabía que sería un campeonato difícil, con partidos en altura, adaptándome a una cultura diferente. Pagué un precio por eso”, comentó.

Dani Alves revela la razón por la que eligió México

Por otra parte, Dani Alves reveló que siempre tuvo el deseo de jugar en la liga mexicana, después de su experiencia a través de la liga italiana, española, francesa y brasileña.

“Yo quería vivir, sentir esta experiencia (de jugar en México). Conocía muy bien la liga italiana, la liga española, la francesa, la brasileña y la escuela mexicana de futbol es algo que me encanta”, confesó.