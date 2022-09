Revela Dani Alves que rechazó oferta de Italia por llegar a Pumas

La bomba del Apertura 2022, Dani Alves, reveló que hubo ofertas de Italia para llegar a la Serie A. Hasta el momento no se conocía de dónde eran dichos contratos, pero fue el mismo futbolista brasileño el que decidió revelar uno de esos destinos.

Te puede interesar: Tiago Volpi realiza apuesta con Dani Alves para el Toluca vs Pumas

Zague fue el “culpable” de la llegada de Dani Alves

Dani Alves confiesa que pudo jugar en Italia

“Siempre me tiraba Italia y siempre me tira ese país. Ahora, antes de venir a Pumas, yo estaba para ir a Italia. Es un lugar donde se trabaja muy bien en todos los aspectos. Eso me mueve. Imagínate a alguien que le gusta el futbol, sea grande o chico, que sea todo bien organizado. Una escuela para poner algo diferente en mi historia. Cuando más tú vas a campeonatos que te enseñan, más creces. Por eso fui en un momento a Italia. En la Juventus no cumplieron cosas y ahí ya me enfrío”, comentó Alves en el canal de Youtube de su compañero de equipo, Efraín Velarde.

El ex jugador del Barcelona dejó pasar otras opciones debido al gusto que tenía por representar a la institución y máxima casa de estudios del país.

“Ahora vino otra vez. Ahí fue cuando entendí que el destino no te insiste tanto si no es para que te decidas. Entonces fue cuando planeé las cosas. Yo quería venir a un equipo de futbol que no sólo sea eso. Hay muchos que hacen dinero con esta plataforma y no están diciendo nada real a las personas. Cuando se dio la oportunidad de venir a un equipo que representa a una Universidad Nacional, mis ganas se fueron al espacio. Eso fue lo que me ayudó a decidir. No es el hecho de representar a un equipo de futbol, sino representar algo más”, sentenció Dani Alves.

Pumas necesita ganar este miércoles con Dani Alves como titular y referente. Ya no tienen mañana para corregir el rumbo y soñar de forma más firme con conseguir la reclasificación tras un torneo en el que no les ha salido nada.

Te puede interesar: Dani Alves supera a Córdova y Leo Fernández pese a la racha de Pumas