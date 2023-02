Dani Alves respondería a demanda millonaria de Pumas

La novela entre Dani Alves y Pumas va para largo. Ahora Pumas le estaría exigiendo al brasileño una millonaria suma económica a modo de indemnización. 5 millones de dólares por violar los términos de conducta que incluía el contrato.

Azteca Deportes supo que el entorno del Alves y el propio lateral estarían molestos por los malos tratos por parte del club universitario y verían con buenos ojos responder a la institución.

Así fue la presentación de Dani Alves como jugador de Pumas

El conjunto Azul y Oro le debería a Dani una cifra que ronda los 50 millones de pesos, ya que a la fecha no le habrían pagado el sueldo que le corresponde. Pumas se habría aprovechado de la compleja situación que atraviesa el ex Barcelona para desentenderse del futbolista y así no tener que desembolsar esta amplia suma de dinero.

En cuanto se conoció la noticia de la acusación contra Dani Alves por agresión sexual y se procedió a la detención del jugador brasileño, Pumas no tardó en tomar cartas en el asunto y, sin pensarlo dos veces, decidió rescindirle el vínculo de manera unilateral e inmediata.

Dani Alves, decepcionado con Pumas

Lo cierto es que el ex jugador de Pumas se encuentra muy triste y resentido por el manejo que le ha dado el club felino a toda esta delicada situación en la que se encuentra el jugador de la selección pentacampeona del mundo.

Se acercan horas determinantes en el caso que generó conmoción a nivel global. El brasileño continúa detenido acusado de agredir sexualmente a una chica de 23 años en la discoteca Sutton, el pasado 30 de diciembre. En su paso por el equipo mexicano, el jugador con más títulos de la historia del fútbol disputó 13 partidos y repartió 5 asistencias. Su último encuentro fue el 8 de enero de este año, días previos a su detención, frente a Bravos de Juárez.