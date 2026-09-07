Dani Camacho, atleta de CrossFit: “La alimentación y la hidratación son un 75% de tu progreso”
Daniel Camacho, reconocido crossfitter, habló sobre la importancia de la alimentación y el beber agua y sales
Dani Camacho es uno de los atletas españoles que ha llevado el CrossFit a un alto nivel competitivo. El deportista de Pamplona llegó a ocupar el tercer lugar en los Open de CrossFit España en 2019 y mantiene una rutina marcada por el entrenamiento frecuente y el cuidado de su recuperación.
Su preparación también está acompañada por una alimentación que considera fundamental para afrontar la exigencia física. Camacho explicó que presta especial atención a las grasas, tanto de origen animal como vegetal, y también destacó el papel que tiene la hidratación dentro de su rutina diaria.
¿Por qué es tan importante la alimentación y la hidratación?
Para Camacho, la alimentación tiene un papel que va más allá de aportar energía. El atleta explicó que procura cuidar lo que come porque considera que esto le ayuda a recuperarse y también a mantener la motivación necesaria en sus entrenamientos.
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“Mi alimentación es completa y la intento cuidar muchísimo porque me ayuda a recuperar y, sobre todo, a mantenerme motivado mentalmente. Es algo más que suma para conseguir mis objetivos”, explicó el crossfiter en Men’s Health España.
Dentro de su dieta, Camacho aseguró que prioriza las grasas. Entre semana evita los alimentos muy procesados y aquellos con mucho azúcar. Además, procura mantener una alimentación variada y prestar atención a las fuentes de grasa.
El descanso también forma parte de su preparación. Camacho señaló que duerme aproximadamente ocho horas diarias y que intenta escuchar las señales de su cuerpo para respetar los procesos de recuperación.
La hidratación completa este enfoque. “Creo que la alimentación y la hidratación son un 75 % de tu progreso”, aseguró el atleta, al explicar la importancia que tienen ambos factores dentro de su preparación.
Las mejores frases de Dani Camacho, el crossfitter
- “La alimentación y la hidratación son un 75 por ciento de tu progreso”. Una frase con la que resume la importancia que les concede dentro de su preparación.
- “En mi dieta priorizo muchísimo las grasas”. Camacho explicó así una de las principales características de su alimentación.
- “Mi alimentación es completa y la intento cuidar muchísimo”. El atleta relacionó su alimentación con la recuperación y la motivación.
- “Intento escuchar a mi cuerpo y respetar su recuperación”. Una declaración sobre la importancia que tiene el descanso dentro de su rutina.
- “Mi capricho son los helados”. El deportista también contó que los fines de semana se permite comer aquello que disfruta.