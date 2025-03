La sensible baja que tendrá el Barcelona por lesión

El pasado jueves 27 de marzo del 2025, el conjunto del Barcelona se enfrentó al Osasuna, el encuentro terminó 3-0 a favor de los culés pero no finalizó en un gran festejo pues uno de sus jugadores clave, sufrió una lesión y tuvo que abandonar el encuentro.

Este viernes 28 de marzo del 2025, el Barcelona confirmó a través de sus redes sociales, la sensible baja de Dani Olmo. El futbolista salió de cambio en el primer tiempo ante Osasuna, luego de lograr anotar en el encuentro.

Las pruebas médicas realizadas en la mañana del viernes confirmaron la lesión de Dani Olmo. Se diagnosticó una lesión miofascial en el aductor de su pierna derecha.

“NOTICIAS MÉDICAS | Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que el jugador del primer equipo, Dani Olmo, tiene una lesión en el aductor derecho. Se espera que esté de baja unas tres semanas.”

MEDICAL NEWS | Tests conducted this morning have confirmed that first-team player Dani Olmo has a right adductor injury. He is expected to be out for around three weeks. pic.twitter.com/hxyTghGDib

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 28, 2025