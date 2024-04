VIDEO: Daniel Ríos se olvida de Chivas y se estrena oficialmente con el Atlanta United

El pasado domingo 14 de abril del 2024, Daniel Ríos fue titular en el partido del Atlanta United ante el Philadelphia. El delantero llegó a la MLS de préstamo luego de que no entrara en planes con Chivas tras no haber rendido de buena forma en el Apertura 2023.

Daniel Ríos logró disputar 22 partidos desde enero del 2023 que llegó con Chivas. El delantero acumuló un total de 647 minutos disputados en los que solo logró marcar un gol y asistir en otro. De esta forma, es el equipo en el que peores números registra en todo lo que lleva de su carrera.

Daniel regresó a la MLS para retomar el nivel que había demostrado. El domingo 14 disputó su segundo partido con el Atlanta United y logró marcar su primer gol en la competición. La anotación fue la primera del encuentro y se dio al minuto 54.

El gol llegó tras un gran centro desde afuera del área y el delantero logró ganar por altura tras hacer un gran movimiento y estar bien ubicado. Daniel remató de cabeza cruzando el balón. El arquero no pudo hacer nada y de esta forma celebró su primer gol con el equipo.

