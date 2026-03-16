Video: Daniel Suárez encara a Ross Chastain y casi terminan a golpes en NASCAR

La tensión entre Daniel Suárez y Ross Chastain volvió a estallar en la NASCAR Cup Series. Lo que comenzó como una batalla en pista terminó convirtiéndose en uno de los momentos más calientes del fin de semana cuando ambos pilotos se encararon tras bajarse de sus autos.

El incidente ocurrió en las últimas vueltas de la carrera, cuando Suárez y Chastain peleaban posiciones cerca del top 20. El piloto del auto número 1 logró superar al mexicano por el exterior mientras luchaban por el puesto 17, pero la maniobra vino acompañada de un gesto que encendió la polémica.

Desde el cockpit, Chastain pareció hacer una señal provocadora con la mano hacia Suárez. No está claro qué ocurrió antes de ese momento, pero el gesto fue suficiente para encender los ánimos.

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El enfrentamiento que calentó el final de la carrera

La carrera terminó con Chastain en el lugar 17 y Suárez en el 18, pero la historia no acabó cuando cayó la bandera a cuadros.

Durante la vuelta de enfriamiento, Suárez se colocó junto al coche de su antiguo compañero de equipo. En ese momento, Chastain cerró el paso en la recta trasera y ambos rodaron lado a lado rumbo a boxes.

Una vez estacionados, los dos pilotos salieron rápidamente de sus vehículos y comenzaron una discusión frente al coche número 1. La conversación subió de tono en cuestión de segundos hasta que ambos terminaron empujándose brevemente antes de ser separados por miembros de los equipos.

Just a quick post-race ... chat ... for Ross Chastain and Daniel Suárez 👀 pic.twitter.com/fWbi5uXKCS — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) March 15, 2026

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Una rivalidad que ya venía de antes

Durante cuatro temporadas, Suárez y Chastain compartieron equipo en Trackhouse Racing, una relación que tuvo momentos intensos dentro y fuera de la pista.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en Circuit of the Americas en 2024, cuando ambos tuvieron contacto en las vueltas finales y el mxicano confrontó a Chastain en la zona de pits.

Ahora, con Suárez corriendo para Spire Motorsports tras su salida de Trackhouse, la rivalidad parece haber vuelto a encenderse.