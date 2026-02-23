Daniel Suárez termina quinto en el Autotrader 400 de Atlanta de NASCAR

El mexicano Daniel Suárez terminó en la quinta posición del Ambetter Health 400 de la NASCAR Cup Serie disputado este domingo 22 de febrero en el EchoPark del Atlanta Motor Speedway, en una prueba que se terminó llevando Tyler Reddick con su Toyota n° 45 del 23XI Racing.

Daniel Suárez termina quinto en la NASCAR Cup Series

Daniel Suárez tuvo su segundo mejor resultado de la temporada tras el cuarto lugar que obtuvo en Busch Clash en la pista de Bowman Gray Stadium el pasado 4 de febrero, lo que coloca al mexicano en el puesto 12 de la clasificación.

Tyler Reddick se llevó la competencia consiguiendo su segundo triunfo consecutivo del año y recuperándose luego de un accidente en la recta final que lo obligó a un cierre dramático contra Chase Briscoe con su el número 19 de Toyota.

El podio lo completó Ross Chastain de Trackhouse, mientras que el cuarto lugar fue para Carson Hocevar y finalmente Suárez que acabó quinto puesto.

Los pilotos volvieron a la pista luego de la suspensión de actividades del sábado debido a la lluvia; sin embargo, no todos pudieron terminar. El campeón defensor Kyle Larson fue uno de los que tuvo que salir prematuramente debido a un choque con Shane van Gisbergen en la última vuelta de la Etapa 2.

Daniel Suárez tendrá una nueva oportunidad dentro de la pista el próximo domingo 1 de marzo cuando compita en el Circuito de las Américas buscando ganar la carrera y escalar posiciones en la clasificación.

